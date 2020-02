Valentijnsconcert in N201 op 14 februari

Aalsmeer – Je geliefde of goede vriend(in) verrassen met een gezellig avondje uit of wil je gewoon genieten van mooie muziek en leuke korte verhalen of gedichten? Kom dan naar de N201 aan de Zwarteweg op vrijdag 14 februari voor een optreden van leerlingen van Judith Glasbeek en gastmusici.

Er worden op deze Valentijnsdag onder andere prachtige Ierse, Schotse, klassieke en jazzy liefdesliedjes gespeeld. De grote zaal wordt ingericht in pianobar-setting voor de juiste sfeer tijdens het optreden.

Na afloop is er in het café van N201 een gezellige naborrel met een drankje, hapje en lekkere muziek waarbij ook verzoeknummers gedraaid zullen worden. N201 is voor het Valentijnsconcert geopend vanaf 20.00 uur, de entree is gratis en de avond is voor alle leeftijden.