UWTC BMX is trots op haar nieuwe Nederlandse kampioenen Gino Soede en Arthur Knol!

Regio – Afgelopen zondag werd in Wijchen het Nederlands kampioenschap voor BMX verreden. Om mee te mogen doen moet je in jouw klasse bij de top 32 van Nederland horen en die plaatsing kun je alleen verdienen door goed te presteren tijdens de nationale plaatsingswedstrijden. Deze wedstrijden zijn daarmee de voorrondes voor het NK. Steeds op andere banen door heel Nederland heen. Je moet er wat voor over hebben! En je fietst ook niet zomaar vooraan! Het is dus best bijzonder dat UWTC maar liefst 9 finalisten had tijdens het NK waarbij er 2 zelfs als eerste over de streep kwamen.

Rood wit blauwe trui

De kampioenen zijn op de dag zelf gehuldigd en hebben naast hun beker de rood wit blauwe trui gekregen. Arthur Knol was bij de Boys 8jr. onklopbaar en won elke rit. Bij de Boys 14jr. verliep de dag heel anders dan gepland voor Gino Soede. Er reed in de pauze een auto over zijn fiets waardoor hij op een geleende fiets verder moest. Toch wist hij knap te winnen en na een achterstand op het 1e deel al zijn tegenstanders in te halen voor de meet! Chapeau!

Finalisten en podiumplaatsen

Podiumplaatsen waren er voor Joey Nap (2e) in de Elite Man categorie en Jur de Beij werd 3e in de Cruiser 17-24jr categorie. Ook Mette Bijlsma stond op het podium en werd 3e bij de Girls 14jr. Jessy Soede werd 4e in de categorie U23. Deze ritten werden tegelijk verreden met de Elite man waardoor het geen gemakkelijke opgave was! Thijs Pronk en Dax Bijlsma stonden net naast het podium en werden 5e bij de boys 15jr en boys 10 jr. ook Jorn Brakel reed ijzersterk, maar kwam in de finale ten val waardoor een 7e plaats bij de Boys 14 het maximaal haalbare was.

Waarom een NK zo speciaal is?

Het NK BMX is het toernooi in Nederland waar je als finalist een beloning krijgt die voor iedereen het hele jaar zichtbaar is. De finalisten krijgen een laag “stuurbordnummer” voor het volgende seizoen. Dat is de echte erkenning en eigenlijk mooier dan de beker of medaille! Hoe kom je in die finale? Na 3 manches zijn er halve finales voor de beste 16 rijders. In die halve finale moet je top 4 rijden om in de finale te mogen starten. Het werkt dus als een soort knock-out systeem.

3 Nations Cup

De volgende grote wedstrijd zal worden verreden in Uithoorn op 21 en 22 september. Daarbij komt de top van Nederland, België en Duitsland elkaar tegen op de BMX baan in Uithoorn. Altijd een mooi evenement en dat in de regio! Benieuwd naar de actie? Kom gerust langs en geniet mee van fantastische wedstrijden voor jong en oud.

Foto: aangeleverd