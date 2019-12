Uit in Aalsmeer: Muziek, film en exposities

Aalsmeer – Ook dit weekend is er van alles te doen en te beleven in Aalsmeer. Livemuziek, film, een expositie bezoeken of doe sportief en klim naar het puntje van de Watertoren aan de Westeinderplassen (zondag open tussen 13.00 en 17.00 uur). Liefhebbers van livemuziek zitten goed dit weekend. Vlammende flamenco vanavond (zaterdag 7 december) in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat vanaf 21.00 uur en rock, pop en blues van de band Dynamic Gentlemen in café Joppe in de Weteringstraat vanaf ongeveer 21.30 uur. Liever een filmpje kijken? Ook dan kan: KCA presenteert zaterdag weer de maandelijkse favofilm in De Oude Veiling in de Marktstraat. Deze keer kan nader kennis gemaakt worden met burgemeester Gido Oude Kotte en gekeken worden naar de door hem gekozen film: Een wonderlijk waar gebeurd verhaal. Aanvang is 20.30 uur.

Ook op zondag 8 december wordt in Aalsmeer muzikaal vertier geboden. The Amazing Stroopwafels komt optreden in De Oude Veiling vanaf 15.00 uur en alvast een beetje in stemming voor de kerst komen kan tijdens het concert van het Bindingkoor in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat vanaf 16.00 uur. Iets buiten de gemeentegrens, maar zeker de moeite waard, is naar The Shack in Oude Meer gaan waar Mr. Boogie Woogie en The Blisters trakteren op een spetterend piano-feestje vanaf 16.00 uur. Het weekend met muziek afsluiten kan in De Spil Kudelstaart waar Song of Joy en Sursum Corda van zich gaan laten horen vanaf 20.00 uur.

Tot slot nog expositie-tips: De expositie ‘Gezien in het Singer’ met schilderijen, keramiek, foto’s en beelden is dit weekend voor het laatst te zien in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Zaterdag en zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. Een aanrader is ‘A Tribute to Flowers’ in het Flower Art Museum (tegenover de Watertoren) aan de Kudelstaartseweg. Zaterdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. En wie kunst en cadeaus wil combineren. Tries Smilde houdt dit weekend open huis en in haar atelier zijn keramiek objecten en schilderijen te bewonderen en te koop. Adres: Emmastraat 5 in Nieuw-Oosteinde. Zaterdag en zondag open van 11.30 tot 17.00 uur.

Fijn weekend!