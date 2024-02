Regio – Niet één, maar twee mijlpalen voor Van Schie uit Mijdrecht. Het GWW-bedrijf vierde samen met betrokken fabrikanten en brancheorganisaties de realisatie van het 500e VSP770-ponton. Daarnaast presenteerde zij op spectaculaire wijze het nieuwe type: de VSP1250. De VSP-pontons zijn een eigen innovatie van Van Schie en onderscheiden zich o.a. op het gebied van certificering en een uniek en efficiënt koppelsysteem.

Veel belangstellenden kwamen af op het event dit weekend. De gasten werden ontvangen in een speciaal gebouwde arena van VSP-pontons. Hoogtepunt was zonder meer de officiële onthulling van het 500e VSP770-ponton en daarnaast de introductie van het nieuwe VSP1250-model. Met veel licht, geluid en rook werd dit nieuwe type na het vallen van het gordijn gepresenteerd in de ronddraaiende lasrobot.

Europese certificering

Eén van de redenen voor de ontwikkeling van de VSP-pontons door Van Schie, was de introductie van nieuwe Europese wetgeving voor het gebruik van koppelpontons. De VSP’s zijn volledig DNV gecertificeerd en voldoen hiermee aan alle geldende normen. Maar met alleen gecertificeerde pontons ben je er nog niet. Ook een certificaat voor het gecreëerde samenstel van pontons, zoals een werkeiland, is benodigd om werkzaamheden op het water te mogen uitvoeren. Van Schie is één van de weinige in Nederland die deze goedgekeurde pontonformaties voor werktuigen snel ter beschikking kan stellen en daarnaast kan voorzien van alle benodigde certificaten, berekeningen en documentatie.

Veelzijdig en uniek

Het VSP770-ponton is inmiddels een aantal jaar in gebruik en er ontstond de behoefte aan een hoger model voor zwaardere machines en belastingen. Hiervoor is het VSP1250-ponton ontwikkeld, waarbij de hoogte (1.250mm) zorgt voor dubbel zoveel drijfvermogen! Beide type pontons onderscheiden zich verder door een uniek koppelsysteem om de pontons met elkaar te verbinden. En slimme montagepunten op het dek om uiteenlopende accessoires te kunnen bevestigen. Toepasbaar in zowel de evenementensector als in de infra, kunnen de VSP-pontons gebruikt worden voor podia en publiek alsook voor het plaatsen van zware machines. Van Schie is al meer dan 60 jaar actief op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw en marktleider op het gebied van ponton(verhuur).