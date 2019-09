Truckersrun door Aalsmeer en omgeving

Aalsmeer – Op zaterdag 21 september organiseert de stichting Aalsmeer Bloemen Tour weer de Truckersrun. Met de meest mooie vrachtwagens, oldtimers en andere bijzondere voertuigen wordt er een tour gemaakt rond Aalsmeer en omstreken voor mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemers van Ons Tweede Thuis worden opgehaald door Stichting Oldtimerbussen vanaf verschillende locaties, maar ook deelnemers die individueel wonen zijn van harte welkom. Op het terrein en in de loodsen van Merijn van Zaal krijgen alle deelnemers een warm onthaal en zal er een lunch klaar staan.

Daarna is er een gelegenheid voor de mensen met een beperking om in alle rust een mooie vrachtwagen, bus of andere auto uit te zoeken waarin ze de tour gaan maken.

In de hal en op het terrein vindt tevens een spectaculaire show plaats van de Scania motorclub met radiografisch bestuurbare vrachtwagens, is het Show- en Jachthoorn korps aanwezig en zal de muziek verzorgd worden door Fireball Disco dit jaar. Intussen wordt er vanuit een hoogwerker en met drones het nodige beeldmateriaal gemaakt.

Rond 12.30 uur gaan de seinen op groen en gaat het hele konvooi vertrekken bij van Zaal Transport. Er zullen zo’n 100 vrachtwagens de weg op gaan, die begeleidt worden door een begeleidingsteam van motoren. Dit is voor het de mensen die langs de kant van de weg staan een heel leuk gezicht.

In het centrum van Aalsmeer zal het Show- en jachthoorn korps het konvooi weer begeleiden tot in Kudelstaart, waarna de stoet weer verder zal rijden richting De Kwakel en Uithoorn. De organisatie hoopt dat er zoveel mogelijk mensen langs de kant zullen kijken (en genieten) van de leukste, gezelligste en mooiste vrachtwagentour van Nederland.

De chauffeurs worden rond 10.00 uur verwacht op het terrein van: Van Zaal transport aan de Poelweg 12 in De Kwakel. De deelnemers worden welkom geheten tussen 11.00 en 11.30 uur. Voor de chauffeurs en deelnemers is de hele dag gratis. Er zal gezorgd worden voor voldoende eten en drinken. Na afloop van de rit is er een grote barbecue met als toetje een heerlijk ijsje. De Truckersrun wordt weer mogelijk gemaakt door heel veel sponsororen, te vinden op de website: www.aalsmeerbloementour.nl.