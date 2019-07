Topband speelt hits van Dylan in The Shack

Oude Meer – Een muzikaal hoogstandje op vrijdag 12 juli: Bob Dylan undercover! Supertrots zijn ze in The Shack dat deze fántástische band al die succesvolle mooie nummers van Bob Dylan komt spelen. Vijf klasse muzikanten brengen een prachtig eerbetoon aan een van de meest invloedrijke muzikanten ter wereld; Bob Dylan.

Dylan heeft heel veel indrukwekkende songs geschreven; Like A Rolling Stone, Hurricane, Knocking On Heaven’s Door, All Along The Watchtower, Mr. Tamborine Man. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen, en je gaat ze allemaal horen aanstaande vrijdag. Een hele pittige uitdaging, mede door de ellenlange lappen tekst, maar de vijf muzikanten zijn hier bijzonder goed in geslaagd!

Een ‘must see’ show met een waanzinnige line-up: Tommy Ebben (Komodo) op zang en gitaar, Kobus Groen (Miss Montreal) op bas, Matthijs Barnhoorn (Sue The Night) op viool, mandoline en gitaar, René Geelhoed (Stones Sessions) op toetsen en Maarten Kooijmans (Stefany June) op drums. Gaat ze niet missen, want deze band is echt een juweeltje en dus een dikke aanrader!

Akoestisch gitaarduo

Ze stonden al vaker met veel succes op ons podium en op het terras; Acoustic Mix, een mix van twee bijzonder goeie gitaristen, en iedere keer weer is het volop genieten van deze twee topmuzikanten. Reden genoeg dus om dit muzikale duo terug te vragen. Gewapend met akoestische gitaren, banjo bassdrum en mondharmonica spelen Joss van Hooff en Remco Tammer een mix van alle stijlen uit de jaren zestig tot negentig, van rock en pop naar country, spaans, reggae en blues.

Wie kent ze niet, de grote hits van: Doobie Brothers, Mink deVille, The Stranglers, Shocking Blue, CSNY, Golden Earring en vele anderen. Kortom: Acoustic Mix is verrassend goed en laat de muzikale tijden herleven op zondagmiddag 14 juli in The Shack. En bij mooi weer staat Acoustic Mix uiteraard weer op het gezellige terras aan het water.

Vrijdag 12 juli open: 20.00 uur, aanvang Bob Dylan undercover 21.00 uur. Entree: 10 euro. Zondagmiddag 14 juli open: 15.00 uur, aanvang Acoustic Mix 16.00 uur. Entree: gratis! Ga voor alle info en openingsdagen/tijden naar www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Foto: Acoustic Mix op het Shack-terras.