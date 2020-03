Toneel: TOBO speelt ‘Plaza Hotel’

Bovenkerk – Toneelgroep TOBO speelt van 27 tot en met 29 maart de voorstelling ‘Plaza Hotel’ van Neil Simon (oorspronkelijke titel: Plaza Suite).

Love and marriage! Dat is waar dit drieluik over gaat. Neil Simon neemt de spelers en kijkers mee naar het beroemde Plaza Hotel in New York, eind jaren zestig. Dit chique hotel vormt het decor voor drie zeer uiteenlopende korte toneelstukken. Alle situaties, die zowel ontroerend als komisch zijn, spelen zich af in dezelfde suite, kamer 719.

Met: Peter Lichtenveldt, Yvonne Copini, Ruud Ruissaard, Manuela Ruhe, Frank Disseldorp, Marijtje Disseldorp, Margriet Berger, Carles Wolterman en Simon Strijbos. Regie: Annette Nijder.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart om 20.15 uur en zondag 29 september matinee om 15.00 uur in het Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1 in Bovenkerk. Tickets nu verkrijgbaar via: http://www.toneelgroeptobo.nl/kaartverkoop/