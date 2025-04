Tien personen gemeente Uithoorn Koninklijk onderscheiden

Uithoorn – Tijdens de traditionele lintjesregen op vrijdag 25 april zijn tien inwoners uit gemeente Uithoorn Koninklijk onderscheiden. Negen van hen kregen hun lintje uitgereikt door burgemeester Pieter Heiliegers in de raadzaal van Uithoorn. De tiende persoon – de heer Wijnand Oostveen – kreeg zijn lintje uit handen van burgemeester Gido Oude Kotte van buurgemeente Aalsmeer. Omdat hij in die gemeente zijn vrijwilligerswerk uitvoert.

Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij de negen inwoners onder toeziend oog van familie en vrienden de bijbehorende versierselen op tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. “Ik vind het werkelijk elke keer een grote eer dat ik dit mag doen”, vertelde de burgervader aan het begin van de ochtend.

Dirk Plasmeijer

Dirk Plasmeijer heeft ontzettend veel gedaan voor De Kwakel en dan in het bijzonder voor de Kwakelse Kermis. Hij heeft er bovendien voor geknokt dat de kermis op de lijst van Immaterieel Erfgoed is geplaatst. In de jaren ’90 vatte hij samen met Marcel Overwater het plan om een boek te maken over de populaire kermisoptochten. Om oude foto’s en verhalen samen te brengen tot een totaal overzicht van de Kwakelse Kermis, dat was nog een aardige klus. Maar het resultaat mag er zijn. Het is een prachtig naslagwerk geworden van 40 jaar kermisoptochten. Ook kreeg de heer Plasmeijer een lintje vanwege zijn inzet voor Atletiek Klub Uithoorn en is hij al zo’n 40 jaar begaan met het Kwaklese Feestcomité.

Hennie Bruine de Bruin

Hennie Bruine de Bruin heeft zijn lintje te danken aan zijn onschatbare waarde voor Parochie St. Jans Geboorte in De Kwakel. Al meer dan vijf decennia zet hij zich in voor Aktie Kerkbalans die jaarlijks plaatsvindt. Dit heeft als doel om geld zamelen voor de kerk. Naast zijn werk voor de kerk heeft hij ook talloze uren besteed aan de Begrafenisvereniging St. Godefridus, Ook zorgt hij ervoor dat het kerkhof er altijd piekfijn uitziet en doet hij veel voor de Kwakelse veiling. Burgemeester Heiliegers in zijn toespraak: “Individuen zoals u vormen het kloppende hart van onze gemeenschap.”

Bernardien Meijer-Schalkwijk

Bernardien Meijer-Schalkwijk zet zich, net als de heer Bruine de Bruin enorm in voor de Parochie Sint Jans Geboorte in De Kwakel. Sinds 1990 is zij secretaris van het parochiebestuur. Zij wordt gezien als de centrale factor en de spin in het web van voorgangers, lectoren, de regio, de koren, de jaarlijkse Aktie Kerkbalans, het maken en bezorgen van het parochieblad, de wekelijkse en bijzondere vieringen en ga zo maar door. De uren die zij voor de parochie maakt, zijn ontelbaar. En als er uitvaarten zijn, dan komen daar nog de nodige uurtjes bij. ‘Het schoolvoorbeeld’ van iemand die een lintje verdient, zo laten betrokkenen weten.

Grace Halim-Winardi

Grace Halim-Winardi is Koninklijk onderscheiden vanwege haar vrijwillige betrokkenheid (ruim 20 jaar) bij verpleeghuis het Hoge Heem. Zij begon haar vrijwilligerswerk bij het winkeltje van het Hoge Heem en later verzorgde zij de koffierondes voor de bewoners. En altijd heeft zij tijd voor een praatje. En dat wordt enorm gewaardeerd. Verder verzorgt zij al 31 jaar de Mahjong-middagen bij de Amstelveense vereniging De Vriendschap. De burgemeester gaf in zijn speech aan dat zij een voorbeeld voor velen is.

Peter Maijenburg

Wie in De Kwakel de naam Peter Maijenburg hoort, denkt meteen aan ‘Sport en Spel’. Al meer dan dertig jaar zet hij zich met hart en ziel in voor dit evenement tot groot plezier van zo’n 200 kinderen per jaar. Tijdens dat weekend is hij als vrijwillige lid van de staf letterlijk dag en nacht in touw. Een ander beroemd evenement in het dorp is Tour de Kwakel. Al meer dan 20 jaar is hij hier hét gezicht van en verzorgt hij alles tot in de puntjes. Met een grote glimlach op het gezicht ontving hij zijn welverdiende lintje.

Ria Fens

Ria Fens is 60 jaar actief voor handbalvereniging Legmeervogels, vroeger bekend als VDO. Haar bijdrage als spelend lid, trainer, coach, scheidsrechter en bestuurslid heeft veel indruk gemaakt binnen de vereniging. De vereniging laat weten dat zonder ‘hun’ Ria een groot deel van de club zonder trainer en coach zouden komen te zitten.

Van NHV-Midden Nederland ontving zij eerder de prestigieuze ‘Gouden Fluit’ als erkenning voor het feit dat zij maar liefst 40 jaar scheidsrechter is geweest in het handbal. Buiten dat begeleid zij ook nog eens nieuwe scheidsrechters op de club.

Frans Lakerveld

Frans Lakerveld heeft zijn Koninklijke onderscheiding te danken aan de vele uren die hij besteed bij de Legmeervogels. Hij is al 63 jaar lid van de club. Hij begon als voetballer en heeft daarna misschien wel alle rollen vervult die je kunt bedenken. Belangeloos. Zo was hij jarenlang de leider van het team waar ook zijn zoons Mark en Peter in speelden. Ook heeft hij oud papier opgehaald als vrijwilliger en dat leverde een aardig zakcentje op voor de club. Befaamd binnen de club is het kroegentoernooi. Tegenwoordig het Ronald Raadschelders Bedrijventoernooi. Daarvoor regelt hij alle mensen achter de bar die op dit toernooi nodig zijn. In 2012 werd hij benaderd om het ‘Team Samen Sterker’ te begeleiden. Team Samen Sterker is een groep fietsvrienden die in 2012 ontstaan is met als doel mee te fietsen aan het evenement Alpe d’Huzes voor het KWF Kankerfonds. Voor dit evenement zijn verschillende avonden georganiseerd om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding.

Annelies Lek

Twee jaar geleden was Annelies Lek ook aanwezig bij de Lintjesregen. Toen kreeg haar man Cock Lek een lintje uit handen van burgemeester Heiliegers. Nu stond zij zelf in het middelpunt van de belangstelling. Zij zet zich sinds eind jaren ’60 in als vrijwilliger voor de Parochie Sint Jans Geboorte in De Kwakel. En nog steeds is zij daar niet weg te denken. Zij begon bij het secretariaat. Later werd haar gevraagd een groep kerkwerksters op te zetten om de kerk en de bijgebouwen netjes en schoon te houden. Deze groep bestaat nog steeds. Ook heeft zij al jaren de groep onder haar hoede die op maandagmiddag bijeenkomen om te handwerken of andere leuke creatieve activiteiten ondernemen.

Marga Moeijes

Marga Moeijes kreeg haar lintje omdat zij al jarenlang is betrokken bij Buurtbeheer De Legmeer. Zij heeft ontzettend veel gedaan om de saamhorigheid in de buurt te optimaliseren. Als voorzitter van ‘haar’ buurtbeheer heeft zij hard gewerkt om de aanleg van het Legmeerbos voor elkaar te krijgen. Het inmiddels aangelegde bos was voor velen een droom die uitkwam. Maar ook organiseert ze vele buurtlunches en andere activiteiten waar ‘ontmoeten’ centraal staat. Verder heeft ze het senioren Oldstars programma opgezet zodat mensen op leeftijd kunnen tennissen.

Oranjelunch

Na de feestelijke bijeenkomst kon iedereen elkaar traditiegetrouw feliciteren onder het genot van een lekker hapje en drankje. Nieuw dit jaar was de Oranjelunch die pal na de Lintjesregen werd gehouden in de kantine van het gemeentehuis. De gemeente heeft hiervoor alle inwoners die nu nog in gemeente Uithoorn wonen en in het verleden een lintje hebben gekregen uitgenodigd. Deze vond vrijdag 25 april voor de eerste keer plaats. Het was een drukte van belang. Want ook de nieuwbakken gedecoreerden waren hierbij aanwezig. “Met deze aansluitende bijeenkomst willen wij nogmaals duidelijk maken hoezeer wij vrijwilligers waarderen. We hopen hiermee ook vrijwilligerswerk te stimuleren”, aldus de burgemeester

Tijdens de traditionele Lintjesregen op vrijdag 25 april zijn inwoners uit de gemeente Uithoorn Koninklijk onderscheiden. Foto: Patrick Hesse/ VisionQuest.