Aalsmeer – Woon je in de regio Amstelland en denk je erover om je relatie met je partner te beëindigen of denk je na over een echtscheiding? Op maandagavond 6 november start om 20.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat 19 een editie van het Themacafé: relatie en (echt)scheiding.

Eerst zullen er korte presentaties worden gegeven door diverse (ervarings)deskundigen van organisaties als Vita Amstelland, Nhowmediation, Two2Tango en Berntsen Mulder advocaten. Daarna kun je persoonlijk in gesprek en is er gelegenheid om vragen stellen aan deze deskundigen. Deze avond is gratis en vanaf 19.45 uur is iedereen welkom.

Uit elkaar gaan, is nooit leuk. Je belandt in een hectische periode, waarin er verschillende lastige zaken opduiken waarover je zult moeten nadenken en belangrijke beslissingen moet nemen. Hoe fijn is het dan als je de juiste deskundigen kunt raadplegen, die je daarbij kunnen helpen. Wat zijn de juiste juridische stappen die je – in jouw geval – het beste kunt zetten? Kan een mediator helpen, zeker als je kinderen hebt? Hoe zit het met je financiële situatie en wat gaat er allemaal veranderen?

Tijdens de bijeenkomst kun je – naast informatie en de presentaties ook onder vier ogen kort je privésituatie bespreken. Scheiden doet lijden, maar met de juiste hulp kan het je veel ‘gedoe’ besparen.