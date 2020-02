Swingen op de haven met Corinna Kramer

Aalsmeer – Swingen op de haven op zondag 1 maart om 16.00 uur met zangeres Corinna Kramer, Mark van der Feen (piano), Sven Schuster (bas) en Victor de Boo (drums).

Peggy Lee was één van de grootste zangeressen uit de jazzhistorie. Een stem die niet zo leed-overgoten klonk als Billie Holiday, ook niet zo jubelend door alle registers als Ella. Maar sensueel, swingend en bluesy en met een enorm gevoel voor timing en tekst. Daarnaast was ze creatief tot in haar tenen, ze schreef veel teksten en maakte veel arrangementen ook zelf. Een bijzonder leven had ze zeker!

Corinna en de Cosmopolitans spelen veel

prachtige hits van Peggy Lee, zoals ‘Fever’, ‘I’m A Woman’, en natuurlijk ‘Is That All There Is?’ – haar lijflied bij uitstek. Ook een aantal bekende

liedjes die ze zelf schreef, maar ook andere pareltjes. Iedere song heeft wel een bijzonder verhaal hoe die tot stand gekomen is; vlot en bondig gepresenteerd uiteraard! Al met al geeft het een prachtig overzicht van haar leven en tevens een interessant beeld van de veranderende tijdgeest van vorige eeuw.

Corinna Kramer woonde afwisselend in Amsterdam, Londen en New York. Met zijn

vele bars en jazzclubs is New York City een inspirerende jazz-stad die uitdaagt tot muzikaal meedoen. En Corinna is gaan zingen en hoe! Zij komt naar de Nieuwe Meer met de Cosmolitans: een trio van topmusici: pianist Mark van der Feen (o.a. Michael Varekamp), bassist Sven Schuster (Shooster Quartet met o.a. Anton Goudsmit gitaar) en drummer Victor de Boo (sessieleider Engelbewaarder). Vier muzikale kosmopolieten die zich op de Nieuwe Meer zeker thuis zullen voelen!

Jazz op de Nieuwe Meer zondagmiddag 1 maart om vier uur. Adres: Stommeerweg 2, Aalsmeer. Toegang: uw/jouw gift. Inlichtingen: HennyEssenberg tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.