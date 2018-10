Sleutel van wethouder voor Jaimy en Jasper

Aalsmeer – Dinsdag 30 oktober heeft wethouder Robert van Rijn van wonen de sleutel overhandigd van de laatste opgeleverde woning in Dorpshaven Noord. Het betreft het plangebied wat door Synchroon is ontwikkeld.

Voor het jonge stel Jasper Dekker en Jaimy Maarse een feestelijk moment! Na overhandiging van de sleutel door wethouder Van Rijn, kunnen ze nu zelf aan de slag om hun woning verder af te werken en in te richten. De woning van Jasper en Jaimy is voorzien van een kleurige blauwe gevel met witte accenten, 3- dubbel glas en zonnepanelen. Niet alleen een mooie woning, maar ook een zeer duurzame woning.

Scandinavische sfeer

De woning maakt deel uit van de laatste fase van project Dorpshaven, totaal 73 woningen. Het gehele plan straalt de typische Scandinavische sfeer uit die recht doet aan de prachtige woonlocatie aan vaarwater. De straatnamen van de nieuwe woonwijk refereren aan oude ambachten en komen tot uitdrukking in onder andere Meertrosstraat, Hekelstraat en Vlasakkerlaan.

Eerder zijn in hetzelfde gebied aan het Spinradhof en de oude spoordijk, 45 woningen gerealiseerd waaronder appartementen, rijwoningen, 2-1 kappers en een zevental waterwoningen.

Getransformeerd

Met de voltooiing van Dorpshaven is een oud en vervallen kassengebied, getransformeerd tot een mooie woonbestemming waar veel Aalsmeerders en mensen welke in de regio werkzaam zijn, een fijne plek hebben gevonden. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de zone naast het kerkgebouw aan de Lijnbaan waar nog speelvoorzieningen komen.

In het gehele plangebied is een grote variatie aan woningen en appartementen gerealiseerd die maken dat de wijk Dorpshaven gewild is, niet alleen door de locatie dichtbij het centrum, maar ook vanwege het vele (vaar)water in de wijk.