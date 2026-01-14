Ruimte voor kinderen om vrij te creëren zonder druk

Uithoorn – In een tijd waarin steeds meer kinderen prestatiedruk en hoge verwachtingen ervaren, start in Uithoorn een nieuw creatief initiatief dat juist het tegenovergestelde centraal stelt: rust, vrijheid en plezier in het maken. In een kleinschalig tuinatelier worden knutselworkshops georganiseerd waarin kinderen op een laagdrempelige manier in contact komen met hun creatieve zelf.

Proces van creëren

Tijdens de workshops is er geen sprake van goed of fout. Het draait niet om het eindresultaat, maar om het proces van creëren. Kinderen krijgen de ruimte om te schilderen, tekenen, kleien, journalen of op een andere manier met hun handen bezig te zijn. Het atelier is gevuld met uiteenlopende materialen die uitnodigen tot experimenteren en fantasie, zonder vast kader of verwachtingen.

Initiatiefnemer is Charlotte Villani (23), een jonge maker die naast het schrijven van liedjes graag met haar handen werkt. Ze werkt onder meer samen met illustrator Jill Schirnhoffer aan creatieve kinderboeken. In haar atelier ervaart zij zelf rust en balans, een gevoel dat zij graag wil doorgeven aan kinderen.

De workshops zijn bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal vier deelnemers. In een tijdsblok van ongeveer anderhalf uur is er ruimte om te knutselen, te kletsen en vooral vrij te creëren. Het initiatief wil kinderen laten ervaren, dat maken niet hoeft te voldoen aan regels of verwachtingen, maar juist een veilige uitlaatklep kan zijn.

Voor meer informatie: neem contact op via charlottevillani@hotmail.com.

Charlotte Villani. Eigen foto.