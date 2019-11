Reis door Amsterdam en haar rijke historie

Kudelstaart – Op zondag 17 november neemt Gerard Voortallen, Amsterdammer in hart en nieren, belangstellenden mee op een reis door de hoofdstad en haar rijke historie. Hij maakt een uitgebreide rondgang langs bijzondere gebouwen, gebeurtenissen en personen met verhalen en anekdotes uit het verleden en heden, ondersteund door beeld en geluid. Een stukje historie, de Jordaan, het muzikale Amsterdam, een kroegentocht langs bekende en minder bekende café’s, rommelmarkten, standwerkers beroepen van vroeger, zoals bruggentrekkers en porders passeren de revue.

Deze voorstelling ontstond toen Gerard werd gevraagd om met een aantal verhalen een bijdrage te leveren aan een typisch Amsterdamse middag in de Mozes en Aaronkerk op het Waterlooplein onder het motto Mazzel en Sores. Afgewisseld door het bekende Zeedijkkoor werd dit optreden een groot succes.

Wat als een eenmalig optreden was bedoeld, werd op verzoek van een aantal aanwezigen uitgebouwd tot een vertelvoorstelling met beeld en muziek, waarin Amsterdam op een luchtige manier van verschillende kanten wordt belicht.

De voorstelling duurt circa tweemaal vijftig minuten met een pauze. Aanvang 14.00 uur. Kaarten à 10 euro zijn te reserveren via g.voortallen65@gmail.com. Website: www.snufflenaanamsterdam.nl/amsterdam. Het middagje Amsterdam op 17 november gaat plaatsvinden in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart.