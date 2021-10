Radio Aalsmeer Politiek zoekt versterking

Aalsmeer – Twee maal in de maand een actueel, informerend en opiniërend programma over de lokale en regionale Aalsmeerse politiek; dat is ‘Radio Aalsmeer Politiek’ (RAP). De huidige bezetting bestaat uit Erik Kreike (politicoloog en presentator) en Sem van Hest (presentator en technicus). Deze huidige bezetting is te klein gebleken om een continue tweewekelijks politiek programma, met uitzondering van de reces-periodes, te waarborgen.

Daarom wordt versterking gezocht op de redactie. Er worden liefst twee personen gezocht, die affiniteit met de lokale politiek hebben, die nieuwsgierig zijn naar lokaal bestuur (de inhoud, de spelers en het Aalsmeerse politieke theater). Radio Aalsmeer biedt de kans deze interesses ten volle te benutten. De mogelijkheden: het meedenken en meemaken van het politieke radioprogramma, door het interviewen van raadsleden, wethouders en de burgemeester. Met locatie uitzendingen verzorgen vanuit het Raadhuis, bij bijvoorbeeld verkiezingsavonden en de installatie van de gemeenteraad.

Wil je niet achter de microfoon of knoppen? Ook de inhoudelijke redactie heeft plaats voor iemand die de presentatoren (en radioaalsmeer.nl) voorziet van Aalsmeerse politieke informatie. Enthousiast geworden of nog nadere vragen? Neem contact op met Erik via erikkreike@hotmail.com, met Sem via sem@radioaalsmeer.nl of bel 06-42810779.

Foto: De ‘RAP’-presentatoren Sem van Hest en Erik Kreike.