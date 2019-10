Preventiekar Uithoorn opgelverd

UITHOORN – In de Week van de Veiligheid -altijd in week 41- is op 9 oktober de zogenoemde Preventiekar opgeleverd door scholieren van SG Thamen en de Praktijkschool. Burgemeester Pieter Heiliegers was aanwezig bij de feestelijke onthulling.

De afgelopen maanden hebben de scholieren keihard gewerkt om de oude buurtbeheerkar op te knappen tot de Preventiekar. Scholieren Iris en Anique van SG Thamen overhandigden op 9 oktober de sleutel aan de burgemeester. Heiliegers: ‘Zowel de gemeente als politie kunnen de Preventiekar inzetten voor diverse doeleinden. Uitgangspunt is om dicht bij de doelgroep te zijn en de kar daarom ook op verschillende plaatsen en evenementen in te zetten. Als er straks in een bepaalde buurt bijvoorbeeld meer inbraken plaatsvinden dan normaal, dan kan de politie de Preventiekar in de desbetreffende wijk neerzetten om voorlichting te geven.’

Drugs

Naast de oplevering van de Preventiekar zijn er in Uithoorn meer activiteiten gehouden in de Week van de Veiligheid. Inwoners en ondernemers konden op het Amstelplein voorlichting krijgen over de (brand)gevaren van drugs. Deze workshop werd gegeven in een nagemaakt drugslab door Jon en Johan Warmerdam van Bureau Drugszaken. De aanwezigen kregen te zien hoe zij signalen kunnen oppikken als bijvoorbeeld iemand in de buurt zich bezighoudt met het kweken van drugs. Het is volgens Jon en Johan belangrijk dat er een melding gedaan wordt bij de politie. Het is namelijk alles behalve veilig om vlakbij een drugslab te wonen. Denk aan explosiegevaar, zuren, gassen en besmettingsgevaar. Warmerdam: ‘Melden kan natuurlijk ook altijd via 0800-7000, meld misdaad anoniem.’

Preventietraining ondernemers

Ondernemers in Uithoorn krijgen deze week nog de mogelijkheid om preventietrainingen te volgen waar onder andere uitleg gegeven wordt hoe je kan handelen als er een overval plaatsvindt. Deze worden bijgewoond door respectievelijk burgemeester Heiliegers (Openbare Orde en Veiligheid) en wethouder Jan Hazen (Economische Zaken).

De activiteiten in de Week van de Veiligheid zijn georganiseerd door de gemeente, CCV, politie en Platform Veilig Ondernemen.