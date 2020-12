Pietencircuit voor jongste jeugd Qui Vive

De Kwakel – Het was bij hockeyclub Qui Vive een andere Sinterklaastraining dan andere jaren, maar dat mocht de pret afgelopen woensdag tijdens de laatste Jongste Jeugd training van 2020 niet drukken. Sinterklaas en zijn Pieten konden helaas vanwege de corona-regels niet langs komen, maar dat betekende natuurlijk niet dat er geen Sinterklaasfeestje was.

Voor de kinderen was er een Pietencircuit uitgezet waarbij ze, velen verkleed als Piet, allemaal verschillende onderdelen langs gingen. Bij iedere activiteit konden ze punten verdienen en aan het eind van de training stonden al hun verdiende punten op hun pietendiploma. Met een lekker zonnetje en vrolijke Sinterklaas-muziek op de achtergrond was het zo toch een mooie, feestelijke afsluiting. En ook al kon Sinterklaas zelf niet langs komen, hij was de kinderen van Qui Vive zeker niet vergeten. Ergens op de dag zijn er toch stilletjes een paar Pieten het Qui Vive terrein opgeslopen en zij hadden in de dugout van veld 1 voor de kinderen en de jeugdtrainers een verrassing achtergelaten.

Afgelopen week waren ook voor alle andere leden de laatste trainingen van 2020. Op zaterdag werd deze seizoenshelft afgesloten met een onderlinge wedstrijddag. Voor de Benjamins (de allerjongsten die hun eerste wedstrijdjes speelden) tot aan de A jeugd waren er per leeftijdscategorie gemixte teams gemaakt die onderling tegen elkaar wedstrijden speelden. De afgelopen weken waren er voor de jeugd op zaterdag ook verschillende wedstrijden georganiseerd. Hierbij speelden alle teams wedstrijden tegen andere teams van Qui Vive, maar afgelopen weekend werden de teams dus gemixt. Ook tijdens trainingen organiseerden sommige teams (spontaan) oefenwedstrijden tegen elkaar. Fijn dat er in deze rare periode toch gesport kon worden en bij Qui Vive allemaal blije kinderen over de velden liepen. Tijdens de decembermaand is er even rust (winterstop) maar in januari hoopt Qui Vive het jaar weer sportief te kunnen beginnen. De precieze invulling is momenteel nog niet bekend, er liggen verschillende opties k