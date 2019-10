Optreden Hank & Cash in Bacchus

Aalsmeer – Vanavond, zaterdag 5 oktober, kan er genoten worden van livemuziek in cultureel café Bacchus. Het trio Hank & Cash brengt een ode aan Hank Williams en Johnny Cash. In de muziek van deze Amerikaanse muzikanten hebben de Haagse zangers Remco Prins en Arie Spaans elkaar gevonden. Samen met contrabassist Jan den Boer spelen en zingen ze hun favoriete songs van hun helden uit de jaren vijftig.

Remco Prins was frontman van de bands Birma Shave en Trio Escobar. Arie Spaans had diverse hits met zijn bands The Suburbs, Naked en Ragmob en heeft onder andere het nummer ‘Rollercoaster’ voor de band DiRect geschreven. Jan den Boer is al jaren bassist bij The Little Boogie Boy Band van de Aalsmeerse zanger en gitarist Hein Meijer en dus zeker geen onbekende in deze regio.

Hank & Cash met Remco Prins en Arie Spaans op zang en gitaar en Jan den Boer op contrabas zijn vanavond te zien en te horen in Bacchus vanaf ongeveer 21.30 uur. Het culturele café in de Gerberastraat gaat open om 21.00 uur. De toegang: Uw/jouw gift.