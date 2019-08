Oproep politie: Waar is Rogier Zijlstra?

Aalsmeer – De politie is op zoek naar de 43-jarige Rogier Zijlstra. Sinds 13 augustus wordt hij vermist. Zijlstra ging op dinsdag vroeg naar zijn werk bij VerspreidNet in Aalsmeer. Rond 05.56 uur tankte hij nog in zijn woonplaats Velsen. Zijn auto is een BMW 525i Touring met hierop reclame voor zijn eigen bedrijf (koikarpers). Het kenteken van de auto, zwart van kleur, is 50-PP-RK.

Op zijn werk bij VerspreidNet, gevestigd in het pand van de Nieuwe Meerbode in de Visserstraat op bedrijventerrein Hornmeer, heeft hij zijn jas en mobiele telefoon achter gelaten op zijn bureau. Hierna ontbreekt ieder spoor.

Waar is Rogier en wie heeft meer informatie? De politie (en wij van VerspreidNet en de Nieuwe Meerbode) hopen dat er getuigen zijn die meer weten. Gevraagd wordt contact op te nemen met de politie via 0800-6070.