Open monumentendag in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 9 september is het open monumentendag en is het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum open van 10.30 tot 16.30 uur. In de afgelopen jaren was het ongebruikte deel van het fortgebouw ook toegankelijk voor bezoekers. Dat kan in 2023 helaas niet, omdat de nieuwe eigenaar van het gebouw, Stadsherstel Amsterdam druk bezig is met de renovatie van het fortgebouw.

Door de renovatie is het museum tijdelijk op een kleiner oppervlak van het gebouw gevestigd, maar bezoekers krijgen nog altijd een goed beeld van de collectie. De toegang tot het Crash museum bedraagt gedurende de renovatie van het fortgebouw 5 euro voor volwassenen en kinderen betalen 2,50 euro entree. Kinderen jonger dan 7 jaar, donateurs en veteranen hebben gratis toegang.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout. Het museum is iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van Crash op de website www.crash40-45.nl.