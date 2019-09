Open huis Day to Day uitvaartbegeleiding

Uithoorn – Zaterdag 21 september houden wij, Day to Day uitvaartbegeleiding, een open huis bij onze afscheidsruimte in Uithoorn. Vorig jaar juni hebben wij uitvaartverzorging De Witte Roos overgenomen waarbij we ook een afscheidsruimte overnamen. Een afscheidsruimte, ook wel familiekamer genoemd, is bedoeld om een overledene op te baren als dat in de thuissituatie niet mogelijk of wenselijk is. De ruimte is ingericht als een huiskamer met een kleine keuken. De nabestaanden krijgen een sleutel zodat zij op ieder gewenst moment op bezoek kunnen. In de afgelopen maanden is er samen met Christyle Wonen hard gewerkt om de ruimte een nieuwe uitstaling te geven.

Graag verwelkomen we je tussen 11.00 en 16.00 uur om de ‘nieuwe’ familiekamer te komen bekijken. Wil je liever op een ander moment langskomen, neem dan contact met ons op via mail info@daytodayuitvaart.nl of telefonisch 0297-893073. Adres: Ondernemingsweg 234 in Uithoorn, gelegen langs de N201