Opeens is de cokesmokkel weer terug in Aalsmeer

Regio – In de nieuwe maffiaroman ‘Vrouw van eer ‘ keert de Italiaanse maffia opeens weer terug op de bloemenveiling van Aalsmeer. In dit sinistere verhaal is de leiding van de Italiaanse clan overgenomen door een vrouw in de familie. Deze Isabella is nietsontziend en schakelt tegenstanders rücksichtslos uit . “Het verhaal dat de Italiaanse maffia door ingrijpen van de politie uit Aalsmeer is verdwenen, zette mijn fantasie in vuur en vlam”, zegt schrijfster Jessica de Jong. “Uit mijn Italiaanse jaren weet ik dat de maffia jarenlange ervaringen heeft om ondergronds te gaan, dus ik vroeg me af hoe het zou zijn als de infiltratie gewoon is doorgegaan.” Het levert een spannend, sensueel en soms sinister verhaal op, waarbij vanaf de bloemenveiling van FloraHolland in het geniep de trucks met Valentijnsrozen ook zijn volgeladen met vele tientallen kilo’s cocaïne. “Rozen, coke en maffia zijn prachtig materiaal om een verhaal op te baseren”, zegt De Jong. “Een roos is prachtig, maar je kan je er ook pijnlijk aan prikken.” In het verhaal beleven de Italiaanse chauffeur en de Nederlandse liftster Lente spannende avonturen als tegenstanders proberen de lading te kapen. Vanuit Aalsmeer stuurt de Italiaanse maffiabazin Isabella haar handlangers achter het verliefde stel Rocco en Lente aan. In het boek ‘Vrouw van eer’ laat De Jong ook zien hoe de Bloemenveiling is gemoderniseerd, dat de bloemen vooral uit Afrika komen en er nog maar nauwelijks kassen zijn in de omgeving van de veiling. Maar achter de voordeur van deze kassen vinden nog wel gruwelijke verminkingen plaats. ‘Vrouw van eer’ is een boek voor lezers met zowel een sterke maag als met gevoel voor romantiek.