Natuurexcursie IVN naar het Vogeleiland

Amstelland – Op zondag 14 juli kan deelgenomen worden aan een natuurexcursie naar het Vogeleiland onder leiding van gidsen van IVN Amstelveen



Het Vogeleiland is een speciaal stukje van het Amsterdamse Bos. Het ligt bij de geitenboerderij, maar is een beetje verscholen. Het Vogeleiland is beslist niet bedoeld voor grote groepen recreanten maar juist wel voor natuurliefhebbers, die bijvoorbeeld met IVN-gidsen gaan ontdekken wat hier allemaal groeit en bloeit.

Het Vogeleiland wordt onderhouden door vrijwilligers, die met name gezorgd hebben voor meer ruimte en licht. Het gebiedje heeft verschillende biotopen met allerlei soorten planten en de bijbehorende insecten.



Verzamelen bij de parkeerplaats Groot Kinderbad aan de Nieuwe Meerlaan 4 in het Amsterdamse Bos. Start om 10,00 uur, iedereen is welkom en deelname is gratis. Meer info op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.

Foto: IVN Amstelveen