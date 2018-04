Doe mee aan de Westeinderloop!

Aalsmeer – Op zondag 22 april organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse Westeinderloop. Net als voorgaande jaren is de Westeinder Adviesgroep hoofdsponsor van dit loopevenement. De hoofdafstand is een loop over 10 kilometer. Ook wordt er een 5 kilometer loop uitgezet. De route van beide afstanden is gelijk aan die van vorig jaar. Dit parcours gaat voor een groot deel langs de Westeinderplassen. Vanwege groot succes staat ook de 1 kilometer kidsrun weer op het programma. En in samenwerking met Ons Tweede Thuis is een 1 kilometer G-run nieuw toegevoegd.

De start en finish van alle afstanden is op de AVA atletiekbaan aan de Sportlaan 43. De start voor de 10 en 5 kilometer is om 11.00 uur. Daarvoor start om 10.15 uur de 1 kilometer G-run en om 10.30 uur de 1 kilometer kidsrun.

Douche, kleedgelegenheid en EHBO zijn aanwezig. Na afloop ontvangt iedere deelnemer van de 10 en 5 kilometer tegen inlevering van het startnummer een leuke attentie. Deelnemers aan de 1 kilometer ontvangen een medaille. Verder zijn er bekers te verdienen voor de nummers 1, 2 en 3 in diverse categorieën. De organisatie heeft er alle vertrouwen in om voor de lopers weer een goede wedstrijd neer te zetten.

Online inschrijven kan nog tot en met vrijdag 20 april via de website www.avaalsmeer.nl. Hier vindt u via het menu ‘Wedstrijden’ – ‘Westeinderloop’ de link naar de online inschrijving en ook alle informatie over de loop. Ook op de dag zelf kunnen deelnemers zich inschrijven tot 20 minuten voor aanvang van de loop in de kantine.

Workshops en fruit

Tijdens het evenement zal JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) water workshops geven, fruit verzorgen voor de jeugd en water ter beschikking stellen met diverse kruiden. Bijna 1 op de 8 van de Aalsmeerse kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar is te zwaar. Het percentage met overgewicht stijgt met de leeftijd. De JOGG-aanpak maakt de gezonde keus normaal in Aalsmeer, zowel voor kinderen als hun ouders.