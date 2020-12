Livestream voor senioren met Harry Slinger

Amstelland – P60 en Amstelring samen My Generation presenteren op 22 december Harry Slinger live vanuit P60. Vanwege de huidige maatregelen wordt deze show als gratis stream aangeboden. Deze show is speciaal voor de senioren in Amstelveen en omstreken. Om hen een hart onder de riem te steken in deze zware tijden.

Zanger Harry Slinger en pianist Lucas de Bruin kennen elkaar al jaren en hebben vele eigen projecten, voor Harry is dat onder andere de band Drukwerk. Maar samen vormen ze het Duo Slinger & de Bruin. Bekende en minder bekende nummers uit de jaren 20 tot heden, van meezingers tot luisterliedjes maar geen zonder de humor en muzikale kwaliteiten van beide heren. De tijd was rijp om dit jaar bij elkaar te komen en samen liedjes te spelen die actueel blijven. Denk bijvoorbeeld aan ‘M’n eerste’, ‘Een vrolijke boel’ en natuurlijk ‘Je loog tegen mij’ van Drukwerk.

Meedoen?

Verpleeghuizen, dagbestedingen en de thuiszorg worden opgeroepen om senioren in hun netwerk mee te laten kijken! Dit kan op de dag zelf, maar ook op een moment dat het hen uitkomt. De show wordt later namelijk ook gratis beschikbaar gesteld. Neem hiervoor contact op met P60 via publiciteit@p60.nl.

De show is live te volgen op dinsdag 22 december vanaf 15.00 uur op de Vimeo pagina van P60. Deze is later beschikbaar op de P60 website (www.p60.nl).