Kwakelse kermis bezegeld met kunstwerk

De Kwakel – De Kwakelse kermis is al zeventig jaar een onmisbaar onderdeel van het dorpsleven. Wat ooit begon als een bescheiden dorpsfeest is uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt dat jong en oud samenbrengt. De kermisoptocht, met zijn bonte stoet van versierde karren, muziek en verklede kinderen, is inmiddels niet alleen traditie, maar ook officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Ontwerper Dirk Plasmeijer fotografeert al veertig jaar de populaire kermisoptochten in De Kwakel. Toen in 2022 de kermis op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed kwam te staan, vond hij dat daar ook een kunstwerk bij hoorde. Hij maakte twee ontwerpen en legde die voor aan de gemeente Uithoorn en de bewoners. Het winnende ontwerp, Het Kermisboek, is van twee cortenstalen platen gemaakt door het lokale bedrijf Gebroeders van der Veldt. “Typisch weer: De Kwakel voor elkaar, met mekaar”, glundert Dirk. Afgelopen vrijdag werd deze rijke geschiedenis op bijzondere wijze geëerd met de onthulling van een nieuw kunstwerk langs de toegangsweg van het dorp. Het kunstwerk staat er ter ere van de kermisoptocht, die al 70 jaar een keer per jaar door De Kwakel trekt en jong en oud verbindt.

Silhouetten

De tekst op het bord luidt trots: KWAKELSE KERMIS. Het kunstwerk is ontworpen door Dirk Plasmeijer, een Kwakelaar in hart en nieren. “Het is afwachten wat er met de kermis dit jaar gebeurt. Ik hoop dat we wat karren inspireren”, zei hij na de onthulling.

De betekenis van het kunstwerk is diepgeworteld in de lokale geschiedenis. Het stelt het ‘Kermisboek’ voor, waarin herinneringen zijn vastgelegd. Op twee cortenstalen platen prijken vier silhouetten die de kermis uitbeelden. Aan de linkerzijde een saxofoon spelende vrouw, die de moderne muziek van nu uitbeeldt. In het midden de twee zingende en feestvierende kinderen, verkleed voor de kinderoptocht. Aan de rechterzijde staat een oude muzikant, de accordeonist die toen op de kermis speelde. Daarmee zijn alle generaties en elementen van het evenement vertegenwoordigd. Zingend en spelend beelden de figuren de verbinding uit tussen jong en oud in De Kwakel. Verbroedering door feest en dans wat de vier kinderen bij de opening vrijdag muzikaal uitbeelden.

Plasmeijer: “Het kunstwerk staat aan de Ringdijk als een welkom en groet aan binnenkomende en vertrekkende voorbijgangers. In de avonduren is het ook een mooi verlicht visitekaartje voor het dorp. In 2026 bestaat De Kwakel 450 jaar en dan staat dit alvast voor het jubileum, dat groots gevierd gaat worden. Dat kun je wel aan de Kwakelaars overlaten.”

Het is gewoon een begrip

Een vrouw die al 55 jaar in De Kwakel woont, verwoordde het gevoel van velen: “Het is gewoon een begrip.” En dat blijkt ook uit de jaarlijkse inzet van de dorpsbewoners. Honderden Kwakelaars trekken elk jaar alles uit de kast om de mooiste kar te bouwen. De dagen voorafgaand aan de optocht zijn gevuld met feest, saamhorigheid en creativiteit. De kermisoptocht zelf is een kleurrijk spektakel dat 2 september weer door het dorp zal trekken. Het is een moment waarop herinneringen worden opgehaald en nieuwe worden gemaakt. De optocht is niet alleen een feest voor het oog, maar ook een viering van de gemeenschap.

Met het nieuwe kunstwerk krijgt deze traditie nu ook een blijvende plek in het straatbeeld. Het markeert niet alleen de entree van het dorp, maar ook de trots van De Kwakel op haar erfgoed. De Kwakelse kermis is meer dan een evenement, het is een levend verhaal dat elk jaar opnieuw wordt geschreven.

Dirk Plasmeijer en burgemeester Heiliegers. Foto: Ron Koppenol.