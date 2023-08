Krijgt Wilnis wat het wil?￼

Er staan grote veranderingen voor de deur in heel Wilnis. Straks is het dorp, als Maricken II gebouwd gaat worden, qua woningbouw nagenoeg ‘’af’’. Nu de voorzieningen nog, en aandacht voor de oude dorpskern. En dan hebben we het over de verplaatsing van de Jumbo naar het parkeerterrein van CSW en de toekomst van de Willistee en twee basisscholen. Niet toevallig liggen deze voorzieningen allemaal dicht bij elkaar. Unieke kans om alles in zijn geheel ruimtelijk goed te projecteren.

Enkele weken geleden berichtte De Meerbode over de zorgen die door het dorpscomité Wilnis Klopt hierover bij het college zijn neergelegd. Op dat moment stond er al een ontmoeting tussen Wilnis Klopt en het college gepland, en dat gesprek is in goede sfeer verlopen, waarin mogelijke oplossingen werden genoemd.

Eerst de Jumbo

Eerst de Jumbo en CSW dan. Al enkele jaren ligt er een plan om de supermarkt te verplaatsen naar het parkeerterrein van CSW. Eerst zou er een parkeerdek op de supermarkt komen, maar dat is afgeblazen. In het nieuwe plan zou CSW ten bate van een nieuw parkeerterrein een heel voetbalveld moeten afstaan. Hoewel de club er een nieuwe kleed- en clubhuis accommodatie voor terugkrijgt is het inleveren van een veld voor de vereniging een brug te ver. Logisch, want de club groeit, omdat Wilnis nog steeds groeit. In het gesprek met het college zijn alternatieven besproken. Wordt vervolgd dus. Daarnaast is de vraag of de verplaatsing van de Jumbo alleen, met minimale plek voor andere winkels en horeca, wel zo goed zou zijn voor Wilnis. Ook dit is onderwerp van gesprek.

Willisstee

Volgend hoofdstuk: Sport- & zalencentrum De Willisstee, en, mogelijk in samenhang daarmee, de basisscholen. Zowel de Julianaschool in het oude dorp als de Willespoort hebben een nieuw onderkomen nodig. Een van de opties is om deze te realiseren op de locatie waar straks de Willistee – waarschijnlijk- deels wordt gesloopt. Want het dorpshuis is economisch verouderd en de exploitatie te kostbaar. De sporthal blijft staan. Nog niet duidelijk is wat er met het café, de vergaderruimten en de bibliotheek gaat gebeuren. Last but not least: De oude dorpskern. Daar zijn de mensen bedroefd als de zo karakteristieke school daar weg zou gaan. Weer een voorziening weg uit het Dorp? Wat blijft er nog over? Er is wel begrip, maar ‘’wat krijgen we ervoor terug?’’

Oude dorp

De winkeliers in het oude dorp, verenigd in Wilnis Doet, doen een dringende oproep. Om de onmisbare voorzieningen zoals Servicepunt, Bibliotheek en Buurtkamer (de laatste twee zouden straks dakloos zijn?) onder te brengen in het – in de toekomst- voormalige pand van Julianaschool, of in het nu al leegstaande medisch centrum gelegen tegenover de Hervormde Kerk. Mogelijk aan te vullen met een lichte horecavoorziening die toeristen als wandelaars en fietsers trekt.

Want er zijn lichtpuntjes voor de toekomst van de oude dorpskern. Al jaren, misschien wel decennia, wordt hierover gesproken. Leegstand en verloedering hadden de overhand.

Maar nu zijn er ondernemers die zich het lot aantrekken en oude panden restaureren. En we hebben een wethouder die tussen nu en 2025 echt serieus werk wil gaan maken van het aantrekkelijker maken van het dorp, zoals met toeristische voorzieningen voor onder meer fietsers en watersporters. En ook de inrichting en aanzicht van het dorp wil zij verbeteren. Het plan dat daarvoor eerder dit jaar door een extern bureau is gepresenteerd wil zij integraal uitvoeren.

Wilnis Klopt

Wilnis Klopt pleit ervoor om de drie projecten, Jumbo/CSW, Scholen/Willistee, en het Oude Dorp, als een samenhangend programma aan te vliegen, door ook het oude dorp erbij betrekken. Een nieuwe rol voor het huidige gebouw van de Julianaschool. Waar blijven de winkels en de horeca die niet meegaan met de Jumbo? Een visie op toekomstige functies en invulling van de Dorpsstraat. Een visie op de verbinding tussen de zone Jumbo/CSW/Willistee met het oude dorp.

En aan Jumbo wordt de vraag gesteld: Volgens uw jaarverslag stopt u met grootschalige sportsponsoring en in plaats daarvan gaat u lokale projecten ondersteunen. In Wilnis weten ze wel een paar mooie projecten voor de nieuwe CEO van de Jumbo! Dus: College, grote en kleine ondernemers, verenigingen en stichtingen, sla de handen ineen!