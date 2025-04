Koninklijke onderscheiding voor twaalf inwoners De Ronde Venen

De Ronde Venen – Twaalf inwoners van De Ronde Venen zijn vrijdag 25 april verrast met een koninklijke onderscheiding. Tijdens de Lintjesregen zijn zes mannen en zes vrouwen geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Alle gedecoreerden ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor het eerst had de Lintjesregen dit jaar in Nederland een landelijk thema: ‘Nederland verdient een lintje.’ In Nederland wordt heel veel vrijwilligerswerk gedaan en inwoners die daar veel tijd en energie aan wijden komen in aanmerking voor een lintje. Maar een lintje zegt meer dan alleen iets over inzet en toewijding. Elk lintje vertelt een klein verhaal over een maatschappij waar mensen voor elkaar klaarstaan, waar elkaars inzet wordt gewaardeerd en waarin het goede wordt gezien in de inzet van de ander. Iedereen kan iemand voor een lintje voordragen. Lintjes zijn dan ook van inwoners voor inwoners. Dat kwam ook terug in de verhalen en verdiensten van de twaalf inwoners die werden geridderd.

Hans Berkhout en Leo de Vries

Hans Berkhout (Abcoude, 1965) en Leo de Vries (Abcoude, 1966) traden 40 jaar geleden, bijna gelijktijdig, toe tot de brandweer in Abcoude. Ze volgden beiden verschillende aanvullende opleidingen en vervulden rollen als hoofdbrandwacht, incidentbestrijder, chauffeur/pompbediener en oppervlakteredder. In totaal namen ze ieder deel aan zo’n 1600 oefenavonden en 1200 uitrukken om mens en dier in nood te helpen. Zij staan altijd klaar om anderen te helpen en motiveren daarmee de andere leden van het korps. Binnen het korps maken ze deel uit van de voertuigencommissie, waarin hun expertise, ervaring en kennis in de aanschaf van de brandweervoertuigen van grote meerwaarde is. Zij meldden zich beiden meteen aan toen in 2008 het oppervlakteredden werd geïntroduceerd binnen Brandweer Nederland en sindsdien zijn zij beiden zeer bekwame oppervlakteredders. Daarnaast zijn Hans Berkhout en Leo de Vries actief bij de personeelsvereniging van de brandweerpost Abcoude en ondersteunen zij leden op moeilijke momenten. De twee inwoners van Abcoude zijn ook op andere vlakken maatschappelijk actief. Hans bekleedt sinds 1989 diverse taken en functies binnen het bestuur van de Abcouder IJsclub en is contactpersoon bij de samenwerkende ijsclubs van natuurijs rondom de Vinkeveense Plassen. Namens de brandweer zet hij zich ook in als vrijwilliger voor de Stichting Feestelijkheden Abcoude en voor de marathon van De Ronde Venen en is hij bestuurslid van de Abcoude WandelVierdaagse voor alle basisscholen in Abcoude. Leo regelt al meer dan 30 jaar vanuit de brandweervereniging uitleg over de brandweer voor basisschoolleerlingen. Ook hij is namens de brandweer sinds 1990 een actieve vrijwilliger bij de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij de ijsevenementen en toertochten van de IJsclub Abcoude.

Marijke Burger-Snoek

Marijke Burger-Snoek (Mijdrecht, 1961) is een zeer actieve vrijwilliger die veel tijd investeert in haar vrijwilligerswerk en bij verschillende organisaties actief is. Sinds 1990 is zij vrijwilliger bij de rooms-katholieke parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen. Zij was tien jaar lid van de commissie Geloof en Geloofsgemeenschap en organiseerde talloze thema- avonden en gezinsdagen. Ook is zij sinds 2009 actief in de bloemengroep en sinds kort ook in de lectorengroep. Van 1995 tot 2022 was zij een zeer betrokken collectant van het Prinses Beatrix Spierfonds en organiseerde ze een groot deel van de jaarlijkse collecte in Mijdrecht. Daarnaast is Marijke Burger-Snoek al 24 jaar actief bij de Zwemvereniging De Ronde Venen/Reddingsbrigade De Ronde Venen, onder andere als bestuurslid. Voor haar activiteiten is zij eerder benoemd tot ere -lid. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij Samens (Tympaan-de Baat). Ze begon daar met informatieve huisbezoeken aan ouderen en werd later ook maatjesvrijwilliger. Daarnaast is zij sinds kort chauffeur bij ANWB AutoMaatje, een service waarbij vrijwilligers inwoners die minder mobiel zijn naar bijvoorbeeld medische afspraken brengen. Sinds 2006 is zij ook vrijwilliger bij de Zonnebloem en brengt ze onder andere bezoekjes bij mensen thuis en ondersteunt ze bij activiteiten die mensen niet meer zelf kunnen doen, zoals naar de kapper gaan en kleding kopen. Daarnaast organiseert ze uitstapjes en is ze altijd aanwezig bij evenementen. Sinds 2009 is ze ook vrijwilliger bij Zideris, een kleinschalige zorgorganisatie voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze neemt werk bij begeleiders uit handen door bewoners mee te nemen naar het dorp voor boodschappen, om te winkelen of door met ze naar de bibliotheek te gaan.

Frans van Ginkel

Frans van Ginkel (Mijdrecht, 1942) is voor veel ouderen in De Ronde Venen een vertrouwd gezicht en een steun en toeverlaat, zeker als het moderne technologie betreft. Samen met andere vrijwilligers begon hij in 1999 in Mijdrecht met het geven van computerlessen voor senioren. Dat leidde in 2000 tot een samenwerking met SeniorWeb. Vanaf de start vervulde hij verschillende functies, van bestuurslid tot docent en begeleider. Sinds 2017 biedt hij ook zijn diensten aan bij PCHulp per Telefoon. PCHulp handelt jaarlijks circa 64.000 hulpvragen af, online, telefonisch of aan huis. Vanaf 2004 is hij ook actief als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen (sinds kort Samens). Ook hier helpt hij bij alle vragen op ICT-gebied. Daarnaast helpt hij inwoners met een smalle beurs bij de belastingaangifte en is hij chauffeur van de PlusBus Mijdrecht. Van 1998 tot 2010 zat hij drie termijnen in de cliëntenraad van het Hofpoort ziekenhuis. Ook zat hij van 2006 tot 2011 in de WMO-raad. Sinds 2007 is hij lid van de cliëntenraad van Careyn De Ronde Venen en sinds kort is hij tevens voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Mijdrecht.

Willy Hingst

Willy Hingst (Mijdrecht, 1946) is volgens haar kinderen een vrouw die zich altijd inzet voor anderen en zichzelf daarbij wegcijfert. Naast haar 40-urige werkweek was ze klassenmoeder, penningmeester bij de voetbal-handbalvereniging en later ook vrijwilliger bij stichting Thuissterven. Sinds 1999 is zij vrijwilliger bij De Zonnebloem en was ze enkele jaren bestuurslid. Ze ondersteunde de mensen door een praatje met ze te maken, mee te gaan winkelen of wandelen of iets anders te doen om de deelnemers een leuke dag te bezorgen. Ook is zij al 10 jaar als mantelzorger actief. Eerst bij haar (overleden) zus en tot op de dag van vandaag bij haar buurvrouw. Zij helpt, ondersteunt en verzorgt haar buurvrouw op verschillende manieren en maakt het op die manier mogelijk dat ze thuis kan blijven wonen. Vanaf 2017 is zij belangeloos werkzaam als secretaris/bestuurder van de VvE (Vereniging van Eigenaars) van het appartementencomplex Spinel in Mijdrecht. Ze doet in die functie veel administratief secretarieel werk, maar voert ook hand- en spandiensten uit die belangrijk zijn voor de eigenaren en bewoners van het complex. Naast het administratieve werk is ze ook een vraagbaak voor medebewoners/eigenaren en is ze altijd aanspreekbaar.

Joska Hoppe

Joska Hoppe (Abcoude, 1956) is iemand met een groot hart die altijd klaar staat voor anderen. Sinds 2018 maakt ze deel uit van het bestuur van Ouderen Belangen Vereniging Abcoude Baambrugge (OBV). Daarnaast verzorgt ze de interviews en de vormgeving voor het blad Periodiek dat elke drie maanden uitkomt voor de meer dan duizend leden. Sinds 2019 is ze actief voor Stichting Het Sporthuis Abcoude (destijds nog Stichting Zwembad Abcoude) als lid van de werkgroep Regelgeving. Doel van de werkgroep was het in kaart brengen van relevante regelgeving/licenties voor het zwembad, hoe zaken aangevraagd moesten worden en het zetten van de benodigde stappen om aan de regelgeving te voldoen en protocollen te schrijven. Ook werkte ze mee aan het opstellen van het huisreglement, de gedragsregels en praktische zaken als de ongevallenregistratie en was ze betrokken bij de organisatie rondom het slaan van de eerste paal en de opening van het zwembad. Vanaf 2021 is ze betrokken bij de organisatie van de seniorenbijeenkomsten. Deze maandelijks bijeenkomsten bestaan doorgaans uit een lezing met maaltijd en hebben als doel ouderen in Abcoude een gezellige middag te bezorgen. Sinds 2023 is ze betrokken bij de Abcouder Harmonie, eerst als begeleider maar sinds een aantal maanden als officieel verkeersregelaar. Joska Hoppe startte haar vrijwilligersactiviteiten al in de tijd dat ze werkzaam was als fysiotherapeute in het verpleeghuis Beth Shalom, van 1979 tot 2013. Zij zette zich in als vrijwilliger binnen de personeelsvereniging, bij Joodse feestdagen en bij het organiseren van evenementen zoals voorstellingen en musicals voor bewoners. Ook begeleidde ze patiënten op familiebezoeken. Van medio jaren ’70 tot 2004 was ze actief bij Korfbalvereniging Diemen (KVD). Ze was onder andere secretaris en voorzitter en was medeorganisator van de verhuizing naar een nieuw clubhuis in 1990. De rode draad in haar vele vrijwilligerswerk is de mantelzorg die ze verleent. Ze heeft veel mensen bijgestaan die haar steun goed konden gebruiken en was altijd intensief bij hen betrokken. Daarbij nam ze tal van taken op zich, zoals: maaltijden koken, de verzorging, ziekenhuisbezoek, waken naast het bed, boodschappen halen en het regelen van de administratie.

Lia Rademaker-Voorneveld

Lia Rademaker-Voorneveld (Wilnis, 1959) is als vrijwilliger actief bij verschillende organisaties. Vanaf 1992 is zij de drijvende kracht achter de Kinderwoorddienst binnen de geloofsgemeenschap St. Jan de Doper. Tijdens de eucharistieviering zondag om 11 uur horen de kinderen in de Kinderwoorddienst een verhaal uit de bijbel dat aansluit bij wat hun ouders horen in de kerk. Vanaf 1994 is zij actief bij het Natuur- en Milieu Educatie-centrum De Woudreus in Wilnis. Ze zet de jaarlijkse excursies uit en begeleidt deze ook, evenals de jaarlijkse veldwerkdagen voor het voortgezet onderwijs. Ze verricht allerlei hand- en spandiensten, vooral in de begeleiding, de voorbereiding en tijdens de uitvoering. Daarnaast is zij een inhoudelijk klankbord voor te ontwikkelen lesmaterialen in het basisonderwijs. In het verlengde hiervan is zij natuurgids bij het IVN in Wilnis en heeft zij zich de afgelopen 25 jaar onder andere ingezet voor verschillende projecten waarbij de liefde voor de natuur bij jongeren en ouderen onder de aandacht werd gebracht. Daarnaast is Lia Rademaker al ruim 10 jaar vrijwilliger bij de Stichting CliniClowns Nederland en is zij het gezicht van de organisatie in de regio. Ze geeft voorlichting en gastlessen en verkoopt merchandise waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de inzet van de clowns. Als vrijwilliger is zij actief voor Stichting Brentano Amstelveen en bracht zij als contactclown samen met haar dochter verschillende keren per maand een bezoek aan bewoners met dementie. Ook werkt ze als vrijwilliger bij Zonnehuis Majella waar alle bewoners een vorm van dementie hebben. Ze gaat elke week met bewoners wandelen en helpt bij verschillende activiteiten. Ook is zij sinds 2011 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken en wordt ze ingezet bij vele (grote) evenementen. Bij de Stichting Amerpoort verricht ze sinds 2019 vrijwilligerswerk door met de (veelal jonge) bewoners te gaan wandelen, fietsen of in de tuin te werken.

Dick Stoeltie

Dick Stoeltie (Wilnis, 1947) en Janneke Stoeltie-Idzerda (Wilnis, 1948) zijn twee actieve vrijwilligers in Wilnis. Beiden zijn actief bij de Vinkeveense tennisvereniging VLTV, Dick al meer dan 50 jaar. De laatste 20 jaar legt hij zich specifiek toe op het baanonderhoud en het organiseren daarvan. Daarnaast is het zuinig omgaan met de financiële middelen van de vereniging een speerpunt van zijn handelen. Hij sorteert het afval zelf en zorgt ervoor dat de afvalcontainers efficiënt zijn gevuld waardoor de vereniging minder kosten aan de afvalverwerking kwijt is. Ook maak hij zelf de sleepnetten voor de padelbanen waardoor er geld kan worden bespaard. Janneke zet zich al meer dan 30 jaar met hart en ziel in voor de vereniging. Zowel in commissies als in bestuursfuncties. Ze speelde een cruciale rol in het organiseren en ondersteunen van verschillende toernooien en activiteiten en verzorgde geruime tijd de ledenadministratie. Gezamenlijk hebben zij de vereniging enorm geholpen. Naast de tennissport heeft ook korfbal hun interesse. Na een actieve carrière als speler (ook in het nationaal team), was Dick van 1970 tot 1979 trainer/coach van de selectie van korfbalvereniging De Vinken in Vinkeveen. Samen met zijn echtgenote gaf hij vorm aan een nieuw trainings/coachingsconcept. Hiermee brachten zij het spelpeil naar hogere niveaus. Janneke speelde bij korfbalvereniging Samos in Utrecht en later op hoog niveau in het nationale team van korfbalvereniging Westerkwartier. Al snel begeleidde zij als vrijwillig trainer/coach het eerste team van Westerkwartier en behaalde zij vele successen. Ook zijn beiden vanaf 2015 vrijwilligers bij het KLM Open en verrichten ze werkzaamheden als recorder, host/hostess en marshal en helpen ze bij ticketing, het crewcafé en bij vrijwilligersservices. Janneke zette zich daarnaast ook vele jaren in als vrijwilligster voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en is zij de bondsgedelegeerde/toernooicoach namens de KNLTB. Sinds 2022 is zij marshal op Golfpark Wilnis. Ze houdt toezicht op het op tijd starten, het tempo en de veiligheid op de baan.

Max Verbeek

Max Verbeek (Abcoude, 1953) is zijn hele leven al actief in de rooms-katholieke kerk. In zijn jeugd was hij misdienaar en later acoliet bij eucharistievieringen, huwelijken en begrafenissen. Zo’n 30 jaar geleden verhuisde hij naar Abcoude en werd hij actief voor de Cosmas & Damianuskerk/parochie in Abcoude. Hij was penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI opereert juridisch en financieel zelfstandig, los van het parochiebestuur, en is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Na de fusie van negen zelfstandige parochies kwam er één PCI voor de parochie St. Jan de Doper. Ook hier werd hij penningmeester. Tien jaar geleden trad hij toe tot de Kerkbalansgroep, een jaarlijkse (landelijke) actie, waarbij leden worden opgeroepen een financiële bijdrage te leveren voor het onderhoud van de parochie. Hij schrijft brieven aan alle leden van de geloofsgemeenschap, maakt een aantrekkelijke folder en houdt alle schenkingen en uitgaven bij. Sinds 2015 gaat hij voor in woord- en communie-, gebeds- en Taizé-vieringen. Ook maakt hij deel uit van een groep van 4 mensen die autodienst heeft en kerkgangers die moeilijk ter been zijn ophaalt en weer thuisbrengt. Hij is al jaren één van de schrijvers in het parochieblad ONE dat 8 keer per jaar uitkomt en is een van de vrijwilligers in de ‘toekomstgroep’ die kijkt hoe de geloofsgemeenschap vitaal kan worden gehouden. Naast zijn kerkelijke activiteiten is hij penningmeester bij en vervulde hij een belangrijke rol in de oprichting van de stichting BeninAmi. BeninAmi is een stichting die financiële middelen zoekt om samen met een Franse partnerorganisatie in Benin (West Afrika) te helpen bij de bouw van een school in het dorp Bérécingou. Behalve lezen en schrijven zorgt deze school ervoor dat kinderen later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Naast officiële taken is Max Verbeek betrokken bij fondsenwerving en contactpersoon van de partnerorganisatie in Benin. De afgelopen 5 jaar is hij tevens actief als vrijwilliger bij het Jongerenwerk van Samens en helpt hij leerlingen als huiswerkmaatje en met de Zomerschool.

Krijg Verbruggen

Krijn Verbruggen (Mijdrecht, 1947) en Joke Verbruggen-Brommer (Mijdrecht, 1947) worden omschreven als zeer betrokken mensen die altijd klaar staan om te helpen, vriendelijk zijn, luisteren en meedenken in mogelijkheden. Het echtpaar is al van jongs af aan betrokken bij de Protestantse Gemeente Mijdrecht en vervult sinds 2000 het (vrijwillig) kosterschap. Joke Verbruggen begon haar vrijwillige activiteiten voor de kerkgemeenschap in 1975 en was daarna bijna 30 jaar lid van de Zendingscommissie. Daarnaast was zij 43 jaar lid van de werkgroep Boekentafel en één van de betrokkenen die de nieuwe aankopen van bijbels, liedboeken, cd’s en kaarten verzorgde. Ook was zij zo’n tien jaar ‘de juffrouw’ van de zondagsschool. Als wijkmedewerker in de taakgroep Pastoraat bezoekt zij al jaar en dag mensen (van zowel binnen als buiten de kerk) in de wijk Hofland die ziek zijn of om een praatje verlegen zijn. Ook was zij van 2007 tot aan de opheffing in 2021, penningmeester van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Gezamenlijk coördineren Krijn en Joke sinds 1980 de verspreiding van het kerkblad ‘Kerkvaart’ dat tien keer per jaar verschijnt. Het kosterschap vormt echter de rode draad in hun vrijwillige activiteiten voor de kerkgemeenschap. Krijn en Joke maken deel uit van een team van drie kosters. Op zondag wordt de kerk door hen in orde gemaakt voor de eredienst. Ook gebouw Irene hoort hierbij, hier wordt na de dienst de koffie geschonken en ook doordeweeks zijn hier activiteiten. Ook de schoonmaak en onderhoud van de kerk en gebouw Irene wordt door hen samen opgepakt waarbij Krijn de vraagbaak is voor veel technische zaken en een handige klusjesman. Tot de kostertaken behoort ook het onderhoud van de naast de kerk gelegen begraafplaats, het Janskerkhof. Samen met een vrijwilligersploeg zorgen Krijn en Joke dat wekelijks de paden en de graven schoon worden gehouden.

Staand v.l.n.r. burgemeester Maarten Divendal, Leo de Vries, Dick Stoeltie, Joska Hoppe, Janneke Stoeltie-Idzerda, Max Verbeek, Marijke Burger-Snoek, Frans van Ginkel en Krijn Verbruggen. Zittend v.l.n.r. Lia Rademaker-Voorneveld, Hans Berkhout en Joke Verbruggen-Brommer. Willy Hingst kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn.