Thema Kom in de Kas: Kleurrijke toekomst

De Kwakel – Komend weekend is er weer Kom in de Kom. Op zaterdag 7 en zondag 8 april kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de kassen en kennis maken met de producten. Zes bedrijven aan de Hoofdweg in De Kwakel nemen deel.

Thema van Kom in de Kas 2018 is een kleurrijke toekomst. Enthousiaste glastuinbouwondernemers laten dit weekend zien hoe zij dag in dag uit bezig zijn om smaakvolle groenten, kleurige bloemen en verrassende potplanten te kweken en hoe zij daarbij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe smaken, kleuren en vormen.

Speurtocht en Opera Familia

Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Zo kunnen kinderen zich laten schminken, zich vermaken op een springkussen en deelnemen aan een interactieve speurtocht. Verder is er een optreden van Opera Familia en de innerlijke mens kan zich tegoed doen aan poffertjes, ijs en andere lekkernijen.

Deelnemende bedrijven aan de Hoofdweg zijn: CB Koster VOF (bloembollen), De Zonnebloem (kuipplanten en varens), Firma Duijnisveld (paprika’s), Greenbalanz (pot orchideeën), Kort Akkerbouw (aardappelen) en Van Klaveren Plant (hortensia’s). Parkeren kunnen bezoekers bij de Bloemenveiling aan de Legmeerdijk. Vanaf hier kan ingestapt worden in de gratis pendelbus naar de deelnemende bedrijven. Alle bedrijven zijn per fiets goed bereikbaar.

Kom in de Kas bezoeken kan beide dagen (7 en 8 april) van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.komindekasaalsmeer.nl.