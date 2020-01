JJ Sharp & The Salty Dog in The Shack

Oude Meer – Een nieuwe band in The Shack met een gemeleerd stel ervaren muzikanten: JJ Sharp & The SaltyDog. Deze nieuwe samenwerking van JJ Sharp & The SaltyDog brengt een zeldzame mix van krachtige nummers afgewisseld met rauwe blues en rustige ballads. Denk aan songs van onder andere BB-King, Eric Clapton, Albert King, Allman Brothers, Boz Scaggs, maar ook eigen prachtig werk.

De Band

Zanger Jan Scherpenzeel heeft de donkere stem die dit genre broodnodig heeft. In combinatie met heerlijk mondharmonicaspel weet hij het puibliek in extase te brengen. Na 10 jaar gewerkt te hebben als frontman van de Twelve Bar Blues Band, speelde hij van 2015 tot mei 2018 met de JJ Sharp Band en is nu dus de frontman van JJ Sharp & The SaltyDog.

Pianist Eddy is een autodidact, pur sang. In 2008 maakte hij de stap naar Flavium waar hij 5 jaar actief was. In 2014 begon hij z’n eigen band The SaltyDog. Na zijn kennismaking met Jan J. Scherpenzeel in 2018 besloten zij om samen verder te gaan en zie: JJ Sharp & The SaltyDog. Gitarist Alex Buiting is met zijn fabelachtige techniek en bezielende solo’s een blikvanger in deze band. Een aanwinst voor JJ Sharp & The SaltyDog. De drumstokken zijn in handen van Maarten Kooymans die onder andere het podium gedeeld heeft met Big Black & Beautiful, Chris Hordijk, Stones Sessions, Dede Priest, Michelle David en Thijs van Leer (Focus). Zolang het swingt, soul heeft en er op zijn tijd flink gas gegeven kan worden is Maarten erbij. Op de bas, de enige vrouw in dit gezelschap en tevens de benjamin van de band: Deborah Slijkhuis, die buiten het spelen van de basgitaar ook een fanatiek songwriter/componist is. Een band die boeit van begin tot het einde van de show! Zondag 19 januari staan ze in The Shack.

Uitverkocht

De undercoversessie van Amy Winehouse op zondag 26 januari en Nirvana op zondag 9 februari zijn uitverkocht.

Voor in de agenda

Zondag 16 februari: Madonna undercover; Chris van der Meer heeft weer een top band om zich heen verzameld, en heeft in Eve McKing de perfecte zangeres gevonden die in de huid kruipt van The Queen Of Pop. Zaterdag 22 februari: Peter Gabriel undercover met o.a. de onnavolgbare Bauke Bakker (bekend van The Police en Supertramp undercover) Zondag 23 februari Canned Heat undercover met Vedran Mircetic (gitarist van De Staat) en topband Grand East.

The Shack is op zondag 19 januari open vanaf 16.00 uur JJ Sharp & The SaltyDog begint rond 16.00 uur en de entree is 10 euro. Ga voor het programma, openingsdagen en tijden naar www.the-shack.info. Adres: Schiphol zijn 253b in Oude Meer.