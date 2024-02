Indiaas eten op Amstelplein￼

Uithoorn – Sinds vorige week heeft winkelcentrum Amstelplein er een restaurant bij. Op een prachtige locatie aan het plein heeft Indian Junction de deuren geopend. Het Indiase restaurant was al bekend in ons dorp, want het zit al sinds oktober 2022 naast het busstation. De drie vrienden Priya Pandey, Aman Singh en Simran Kaur openden destijds de eetgelegenheid en hun authentieke Indiase gerechten waren een groot succes. Dus toen ze de gelegenheid kregen om naar het Amstelplein te verhuizen, grepen ze die meteen aan. “De ruimte is groter, dus we kunnen meer mensen bedienen. De keuken is verbouwd en er komt een nieuwe koffiemachine. Verder is er niet veel veranderd”, vertelt Simran. Het restaurant oogt netjes en stijlvol door de rustige kleuren. Gastvrijheid is heel belangrijk voor Simran en zijn vrouw Pawan die zijn plaats in zal nemen als eigenaar. “Wij houden ervan om mensen te dienen. Als onze gasten blij zijn, dan zijn wij ook gelukkig”, zegt Pawan met haar kindje op de arm. “Wij eten hier zelf ook en proeven alles. We gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten en geen kunstmatige kleurstoffen. Alles wordt in onze keuken gemaakt door ervaren koks. We koken met goede energie.” De keuze aan gerechten is groot. “We houden rekening met kinderen en ouderen. Mensen kunnen de pittigheid van hun gerecht aanpassen.” Dat is te zien aan het aantal rode pepers achter een gerecht. Op de menukart staan traditionele curry’s als Pind da Kukkad en Pind da Gosht “Dat betekent kip en lam van het dorp”, legt Simran uit, “dat eten we vaak en is heel lekker. De Butter Chicken is vooral populair bij kinderen.” Ook visliefhebbers en vegetariërs worden niet vergeten. De vaste klanten hebben de nieuwe locatie al gevonden. Het restaurant op het busstation blijft ook open, maar daar wordt nu Indiase streetfood verkocht zoals Burrito, Dosa, Vada of Dumplings. Bij beide restaurants kan ook worden afgehaald en bezorgd. “Over een paar maanden willen we ook lunch gaan serveren”, noemt Simran “Dat wordt dan een combinatie tussen Indiaas en Nederlands.” Voor nu is het restaurant op het Amstelplein dagelijks vanaf vier uur geopend, behalve op maandag.