Handbal NL League: Green Park thuis tegen Lions

Aalsmeer – Genoten van de vele, spannende handbalwedstrijden tijdens het Jac. Stammes Jeugdtoernooi afgelopen weekend en zin in meer handbal-spektakel? Ga dan aanstaande zaterdag 15 april opnieuw naar sporthal De Bloemhof. Het eerste herenteam van Green Park Aalsmeer neemt het in de Handbal NL League op tegen grote concurrent Limburg Lions.

Afgelopen zaterdag 8 april werd in Zwartemeer gelijk gespeeld (28-28) tegen Hurry-Up, de nummer drie. Green Park staat in deze competitie vooralsnog op de eerste plaats en hoopt opnieuw landskampioen te worden. Limburg Lions bezet de tweede plaats.

De wedstrijd begint om 19.00 uur in de sporthal aan de Hornweg en publiek is ter aanmoediging welkom. Noteer ook alvast zaterdag 22 april in de agenda: De Green Park heren spelen dan ook weer thuis. Bevo uit Panningen is vanaf 19.00 uur de tegenstander in De Bloemhof.

Foto: www.kicksfotos.nl (wedstrijd uit tegen Lions).