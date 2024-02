Grootschalige zonnevelden kunnen rekenen op tegenwind

De Ronde Venen – De coalitie-partijen (D66, Ronde Venen Belang en VVD) legden na de verkiezingen van 2022 vast dat gemeente De Ronde Venen streeft naar klimaatneutraliteit in 2050 in plaats van 2040. Dat is nu het uitgangspunt voor het college. De gemeente richt zich daarbij op de aanleg van zonnevelden. Enerzijds omdat dit een bewezen techniek is, anderzijds omdat de gemeenteraad grote windturbines binnen de gemeentegrenzen heeft uitgesloten. Dat geldt ook voor zonnepanelen op plassen. Naast zon op dak zijn grootschalige zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. Dat houdt in dat veranderingen in de ruimtelijke ordening noodzakelijk zijn. De invloed die zonnevelden kunnen hebben op de kwaliteit van het landschap en de omgeving is bijzonder relevant.

Behulpzaam ondersteunend

Om de aanleg en werking van zonnevelden mogelijk te maken wordt een zogenoemde ‘uitnodigingsplanologie’ toegepast. Die houdt in dat de gemeente vooraf duidelijk aangeeft waar ruimtelijke veranderingen als passend worden beschouwd. Zo weten de eventuele initiatiefnemers van zonnevelden welke ‘heldere eisen en wensen’ er zijn. Die aanpak is vastgelegd in het ‘Beleidsplan grootschalige zonnevelden De Ronde Venen 2023’. Die beleidsregels van de gemeente zijn te vinden op de site Overheid.nl en voor iedereen te lezen. Als wordt voldaan aan die ‘heldere eisen en wensen’ stelt de gemeente zich uitnodigend en behulpzaam ondersteunend op tegenover initiatiefnemers voor zonnevelden.

Inpassingsvoorwaarden

Allereerst gaat het bij die vastgelegde voorwaarden van de ‘uitnodigingsplanologie’ om zogeheten ‘inpassingsvoorwaarden’. Wat is de draagkracht van het landschap van De Ronde Venen en met welke uitgangspunten wordt een goede landschappelijke inpassing van zonnevelden geborgd? De tweede soort voorwaarden gaat over verplichte participatie. De derde groep voorwaarden gaat over ‘financieel meeprofiteren’.

Zonnevelden: 2030 en 2050

Die ‘heldere eisen en wensen’ zijn voorwaarden en bedoeld om ‘kwaliteit af te dingen’. Voor initiatief-nemers moet duidelijk zijn wat wel en niet kan of mag. Zo moet rekening worden gehouden met de nationale en de provinciale visie en de omgevingsverordeningen, zowel van de provincie als van de gemeente. Gemeente De Ronde Venen heeft de ambitie om binnen de eigen grenzen 95 hectare beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie met grootschalige zonnevelden. Die oppervlakte komt ongeveer overeen met 135 voetbalvelden. Die ambitie voor 2030 moet uiterlijk in 2025 worden vergund om voor 2030 gerealiseerd te zijn. Tot 2050 zijn in totaal 190 hectaren aan netto zonnevelden nodig.

Eén: Landschappelijke inpassing

De gemeente erkent dat de verschijningsvorm van zonnevelden in het landschap industrieel is en dat zoiets voor veel bewoners niet wenselijk is. In het gemeentelijke beleidsplan staat: “Bij de realisatie van de eerste zonnevelden kan dit sentiment worden versterkt. Dit is een mogelijk afbreukrisico voor de verdere ontwikkeling van zonnevelden.” Daarover is in deze krant al eerder geschreven. “Door per landschapstype te bepalen wat passend is, kan de impact op het landschap worden beperkt. Waar en hoe zijn zonnevelden en de inpassing ervan passend? Het karakter van het landschap en de wens dit karakter te behouden – of zo mogelijk te versterken – is bepalend voor hoeveel een landschap aan kan”, zo staat in het ‘Beleidsplan grootschalige zonnevelden De Ronde Venen 2023’.

Inpassingsplan verplicht

Het is wenselijk dat zonnevelden zo min mogelijk opvallen. In het algemeen geldt: hoe minder zichtbaar, hoe beter. Er moet dus ‘gestuurd’ worden op een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Zo zijn initiatiefnemers verplicht om voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning eerst een integraal landschappelijk inpassingsplan te laten maken. Zo’n plan moet gemaakt worden doordoor een landschapsarchitect. In dat landschappelijke inpassingsplan neemt de initiatiefnemer mee op welke manier het initiatief voldoet aan de voorwaarden.

Lage panelen gewenst

Openheid en zicht spelen een belangrijke rol bij de inpassing van zonnevelden in het landschap. Daarom is de toepassing van lage panelen gewenst. Dan kan namelijk over de zonnevelden heen gekeken worden naar het achterliggende terrein. De hoogte moet onder de kijkhoogte (volwassene, staand of lopend) blijven. Richtlijn is 1,50 meter. Maar: “Dit mag zoveel hoger zijn als het maaiveld waarop het zonneveld lager ligt dan de gemiddelde hoogte van het oppervlak waar de kijker staat.”

Kleine zoogdieren

De afscherming van het zonneveld wordt ‘opgelost’ via landschappelijke inpassingsmiddelen. Als dat niet mogelijk is, kan een hekwerk toegepast worden. Maar dan moeten de onderste tien centimeter van het hekwerk op voldoende plekken open zijn. Dat is om kleine zoogdieren het gebied in en uit te laten. Minimaal 30% van een te ontwikkelen zonneveld dient ingezet te worden voor landschappelijke inpassing. De afstand van een zonneveld tot woningen/tuinen is ten minste 50 meter. Minder mag ook, maar alleen als dat met de betreffende bewoners is afgesproken.

Meervoudig

Aangetoond moet worden dat door een zonneveld geen overlast ontstaat bij omwonenden en weggebruikers door de schittering van panelen. Er wordt bij elke zonneveld uitgegaan van meervoudig ruimtegebruik. Dit kan per park anders worden ingevuld: recreatief medegebruik, verbetering van de biodiversiteit, bijdrage aan de wateropgave. Er mag geen permanente verlichting op het zonneveld worden gerealiseerd. Een zonneveld tast de bodem zo min mogelijk aan.

Zonnevelden zijn tijdelijk

Bij de plaatsing van een zonneveld moeten de negatieve effecten op de natuur gecompenseerd worden. De biodiversiteit in de omgeving van het zonneveld moet worden. Een zonneveld moet zich voegen naar het laadvermogen van het landschap. In geval van agrarische grond is vooroverleg met andere agrariërs van aangrenzende percelen verplicht. ”In het participatieverslag moet worden aangegeven dat het (toekomstig) gebruik van de grond andere agrariërs niet in de weg zit of welk alternatief kan worden geboden. Bestemming van agrarische grond onder zonnevelden blijft ‘agrarisch’. De vergunning voor een zonneveld is tijdelijk.” Met tijdelijk wordt een periode van maximaal 25 jaar bedoeld.

Twee: Participatie verplicht

De tweede soort voorwaarden gaat over het aantonen van participatie. Hoe zijn inwoners en maatschappelijke groepen betrokken bij de plannen? Nu al hebben diverse inwoners vraagtekens en twijfel over hoe de beoordeling van participatie gaat plaatsvinden. Participatie begint met informeren en luisteren. In het beleidsplan valt op dat het volkomen onduidelijk is hoe de inbreng tijdens de zichtbaar doorwerkt in de uit-eindelijke besluitvorming. Wat het verschil is tussen echte en slechte participatie wordt niet benoemd in het beleidsplan.

Drie: Financieel meeprofiteren

Het derde soort aandachtspunt in het beleidsplan gaat over ‘financiële participatie’ en ‘lokaal eigendom’. Er staat: “Zonder lokaal eigendom vloeit de winst van zonnevelden naar de ontwikkelaars, die vrijwel altijd van buiten de gemeente komen. Dit wordt door direct omwonenden van zonnevelden met lede ogen aangezien. De gemeente wil de inwoners van gemeente De Ronde venen laten meeprofiteren. Zo worden de lusten en lasten van energie opwek beter verdeeld.” Over dat meeprofiteren staat in de tekst van het beleidsplan: “Een groot lokaal eigendom creëert meer draagvlak onder de inwoners en het stimuleert daarmee verduurzaming. De initiatiefnemer realiseert ten minste 50% lokaal eigendom. We sluiten daarbij aan op het landelijk Klimaatakkoord waarin 50% lokaal eigendom wordt nagestreefd. Onder lokaal eigendom verstaan wij dat inwoners van gemeente De Ronde Venen en/of omwonenden van andere gemeenten die op maximaal vijf kilometer van het initiatief wonen mede-eigenaar zijn.”

Geen schijnconstructie

Daarover meldt het beleidsplan: “Men kan als richtlijn voor de organisatie van lokaal eigendom hanteren dat het bestaat uit minimaal 25 inwoners/omwonenden waarin zij allen evenveel zeggenschap hebben, onafhankelijk van hoeveel zij geïnvesteerd hebben. Financiële deelneming, bijvoorbeeld obligaties, waarbij het element van zeggenschap ontbreekt, tellen niet mee voor het percentage lokaal eigenaarschap. Schijnconstructies waarbij het lokaal eigendom in werkelijkheid bestaat uit een verband van commerciële ontwikkelaars, grondeigenaren en/of ondernemingen zijn ook niet toegestaan.”

Tegenwind

Nu al lijkt zonneklaar dat de plannen voor grootschalige zonnevelden kunnen rekenen op tegenwind. De landelijke overheid heeft eind oktober vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer al aangegeven dat het gebruik van landbouw- en natuurgronden voor zonnepanelen in principe ongewenst is. Hoe werkt die aanscherping door in het beleid van De Ronde Venen? Met welke politiek-bestuurlijk wind waait De Ronde Venen mee?