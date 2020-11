Gratis schaatsclinic voor jeugd bij De Poelster

Amstelveen – Op zaterdagochtend 21 november organiseert schaatsvereniging De Poelster op de Jaap Eden ijsbaan een gratis schaatsclinic voor de jeugd tot en met twaalf jaar. De kennismakingsclinic op de ijsbaan in Amsterdam vindt plaats van 9.20 uur tot 10.20 uur.

Kinderen, die het leuk vinden, kunnen daarna nog drie introductielessen volgen op zaterdag 5, 12 en 19 december. Hiervoor bedragen de kosten slechts 7,50 euro in totaal.

Schaatsen is net als fietsen: als je het eenmaal geleerd hebt, dan verleer je het nooit meer. Als er dan een keer natuurijs ligt, kan je direct jouw schaatsen aandoen en genieten. En als er geen natuurijs is, kan je naar een kunstijsbaan gaan waar je de hele winterperiode kan schaatsen. Misschien heb je in de zomer al eens geskeelerd en wil je net zo’n snelle schaatser worden als Sven Kramer of Jutta Leerdam? Of mogelijk ben je nog een beetje onzeker op het gladde ijs? In alle gevallen ben je op zaterdag 21 november van harte welkom en dan kan je zelf beleven of schaatsen iets voor je is!

De Poelster is een hardrijdersvereniging en deelnemen kan alleen met noren of onderbindschaatsen. Daarbij zijn een helm en handschoenen/wanten voorgeschreven. Nog geen eigen schaatsen of helm? Geen probleem, bij de Jaap Eden IJsbaan kunnen deze met korting gehuurd worden. Meedoen? Kijk op www.poelster.nl voor meer informatie en het inschrijfformulier.