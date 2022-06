Geslaagd Koop Lenstra TVM Open toernooi

Regio – Afgelopen week is de editie 2022 gespeeld van het jaarlijkse Open tennistoernooi bij TVM.

Onder prachtige zomerse omstandigheden werd er op de 10 tennisbanen 5 dagen lang in (mix-) dubbels en enkelspelen gestreden door ca. 120 deelnemers uit de regio.

Zondag was de drukbezochte finaledag. Aangekleed met een hapje en drankje en de bijbehorende aardbeien werden spannende finales gespeeld en bekeken op het mooie tennispark van TVM met 6 gravelbanen en 4 smashcourtbanen. De toernooicommissie kijkt terug op een geslaagd toernooi (met ook een Pubquiz en Wijnproeverij) dat dit jaar voor het eerst in 5 dagen is afgewerkt (i.p.v. 9). Deze formule is goed bevallen en heeft 5 mooi dagen tennis opgeleverd met veel wedstrijden, spelers en toeschouwers.

Volgend jaar zal TVM zeker weer het Open Toernooi organiseren en de hoofdsponsor Koop Lenstra Makelaars is ook dan weer van de partij.

Wil je ook tennissen maar ben je nog niet lid van een vereniging ? TVM heeft een aantrekkelijk zomerlidmaatschap. Kijk op www.tvm-mijdrecht.nl. In een samenwerking met de buurvereniging zijn er recent ook 3 padelbanen gerealiseerd waar inmiddels door veel (nieuwe) leden gebruik van wordt gemaakt. Kijk hier voor op www.padelmijdrecht.nl.