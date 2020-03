Genieten op terras of balkon van geraniums

Regio – Zodra de kans op nachtvorst is geweken, kunnen balkons en terrassen definitief klaar gemaakt worden voor de zomer. Vrolijke, kleurrijke zomerbloeiers als geranium mogen daarbij niet ontbreken. Ze zijn er veel verschillende soorten en staan garant voor een uitbundige bloemenzee. De nieuwe generatie geraniums is sterker dan ooit en bloeit tot diep in het najaar. De zonaanbidders zijn bovendien beter bestand tegen droge periodes en dat is voor zomerbloeiers in potten een extra belangrijke eigenschap.

Veelzijdig

De geranium (Pelargonium) heeft mooi groen blad en prachtige bloemen die felrood en hagelwit kunnen zijn, maar ook felroze, paars, oranje, lila en tweekleurig. De drie belangrijkste groepen zijn de hanggeranium (Pelargonium peltatum), de staande geranium (P. zonale) en de Franse geranium (P. grandiflorum). Behalve bloeiende zijn er ook citroengeraniums en andere geurende soorten.

Vorstvrij

Vanaf half mei kun je geraniums zonder zorgen buiten zetten. Vaak is het in april al warm genoeg om te genieten op een fleurig terras. Hou voor de zekerheid nog wel de weerberichten in de gaten. Is er (nacht)vorst op komst? Zet de zomerbloeiers dan even binnen.

In potten

Geraniums worden het meest in bloembakken gezet. Dat kan variëren van vintage koekblikken, zeegras manden, een bolderkar tot een zelf gedecoreerde pot. Belangrijk is dat het wortelgestel voldoende ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Dat resulteert in een bloemenzee. Gebruik bij het planten speciale potgrond en zet de geraniums op een zonnig plekje. Let bij de potkeuze er ook op dat er een gat in de bodem zit. Het overtollig gietwater kan dan makkelijk wegvloeien. Een laag hydrokorrels zorgt voor een waterbuffer. Geef regelmatig water en voeg eens per twee weken vloeibare plantenvoeding toe voor een extra uitbundige bloei, die tot diep in het najaar doorgaat!

In de tuin

Geraniums kun je tevens in de tuin te planten (op een zonnig plekje). Tijdens de zomermaanden kan de plant zich met gemak verviervoudigen qua grootte en hoeveelheid bloemen.

Geraniums zijn vanaf april verkrijgbaar bij onder meer tuincentrum, bloemist en online. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.facebook.com/mijngeranium.