Gemeente werkt niet samen met Zonneplan

Aalsmeer – De afgelopen week hebben diverse inwoners van de gemeente een brief ontvangen van Zonneplan. De gemeente kreeg hierop diverse telefoontjes van inwoners die denken dat Zonneplan een zonnepanelen-project uitvoert in samenwerking met de gemeente.

Dit is echter niet het geval. Zonneplan is een commerciële partij, zoals er wel meer aanbieders zijn van zonnepanelen.

Duurzaamheidslening

De brief verwijst ook naar de zogenaamde duurzaamheidslening. Dit is een lening die inwoners zelf kunnen aangaan via de gemeente. De lening kan gebruikt voor zonnepanelen, maar ook voor andere maatregelen zoals isolatie van de woning. Het gebruik van de duurzaamheidslening is niet voorbehouden aan Zonneplan. Ook een lokaal bedrijf kan zonnepanelen plaatsen. Kijk voor informatie over verduurzamen van de woning en/of de duurzaamheidslening op de website van de gemeente Aalsmeer.