Gedichtentuin over ‘dromen’

Aalsmeer – Ook al lees je nooit een gedicht is een wandeling in de Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof in Aalsmeer een aanrader. Korte stukjes poëzie die toegankelijk zijn en het lezen waard. Meestal blijven ze verborgen maar 26 dichters hebben hun dagdromen of nachtelijke gedachten verwoord.

De belevenissen die hen ‘s nachts in slaap sussen of juist uit hun slaap houden Voor de elfde keer hebben dichters gehoor gegeven aan de oproep van KCA om het thema ‘Droom’ te verwerken. Lees overeenkomsten met je eigen dromen, wensen of verwachtingen.

Zie de humor van sommige poëten in de regels en verwonder je hoe dit verteld wordt door dichters uit Aalsmeer en omstreken. Van de geselecteerde gedichten is een bundel gemaakt die voor 5 euro te koop is bij het Boekhuis en in de stand van KCA tijdens de Kunstroute op 21 en 22 september. Loods Otto, Uiterweg 94, Aalsmeer.

De Gedichtentuin is dit weekend voor het laatst open, zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur. Adres: Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg (naast de Karmelkerk) in Aalsmeer.