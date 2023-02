Folkband Boanna Boyne in wijkcentrum Alleman

Amstelland – Op zondag 19 februari verzorgt Boanna Boyne een optreden in Wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 te Amstelveen. Het concert begint om 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur, en de toegang bedraagt 9 (donateurs) en 12 euro. Reserveren kan door een mailtje te sturen naar mokumfolk@gmail.com.

Boanna Boyne ontstond in 2018, toen enkele muzikanten elkaar vonden bij het maken van traditionele Ierse folkmuziek. Al vanaf dat eerste begin speelt de band behalve traditionals ook eigen repertoire, dat wordt geschreven door meerdere liedjesschrijvers. Omdat die ieder hun eigen inspiratiebronnen hebben, zijn de liedjes van Boanna Boyne heel afwisselend. Ze gaan over onderwerpen als mythologie en liefde. De band wil het publiek meenemen in een muzikaal Iers verhaal.

De Ieren zijn meesterverhalenvertellers en Boanna Boyne probeert met muziek een stukje van die Ierse passie over te brengen. Samenzang en de vele verschillende instrumenten zorgen er voor dat Boanna Boyne is uitgegroeid tot een breed georiënteerde folkband met oog voor de Ierse traditionals.