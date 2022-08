Flinke brand in hooibalen bij Poelweg

De Kwakel – In De Kwakel bij de Poelweg/Randweg, vlakbij de Aalsmeerse bloemenveiling, is een flinke brand uitgebroken in een verzameling hooibalen. De brand was dusdanig heftig dat de brandweer opschaalde en met meerdere blusvoertuigen het vuur te lijf ging.

Omdat het gaat om hooibalen, komt er een graafmachine om het hooi uit elkaar te trekken. Daarna zal de brandweer alles afblussen.

Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onbekend. Mogelijk komt het door broei in het hooi.

Fotograaf: VLN Nieuws