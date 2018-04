Djuna en Stevie winnen bij Ons Uithoorn

Uithoorn – De kleurwedstrijd van Ons Uithoorn is gewonnen door Djuna (6) en Stevie (7). Beide kinderen kregen een kadobon ter waarde van 15 euro. Twee troostprijzen, die beschikbaar werden gesteld door boekhandel Primera op winkelcentrum Zijdelwaard, gingen naar Laura (5) en July (10). De prijzen werden afgelopen zaterdag 7 april uitgereikt bij Primera. Op de foto de winnaars in het bijzijn van hun ouders, de jury en Ons Uithoorn raadslid Brenda Elgersma.

De kleurwedstrijd was een initiatief van lokale politieke partij Ons Uithoorn. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne werden honderden kleurplaten uitgedeeld, waarvan 35 werden ingeleverd bij Primera in winkelcentrum Zijdelwaard. De jury, bestaande uit Ilse Prinssen en Lia Buurman, kozen hieruit de 4 winnende kleurplaten. Deze winnende tekeningen zijn te zien op de Facebook-pagina van Ons Uithoorn.