De Grote Rekendag op OBS De Kajuit!￼

Uithoorn – Afgelopen woensdag was de Grote Rekendag en ook OBS De Kajuit deed hier, samen met duizenden andere scholen in Nederland en België, aan mee.Het thema van dit jaar was ‘Gegevens gesnapt’ en had alles te maken met het verzamelen van gegevens, het leggen van verbanden en rekenen met tabellen en grafieken.

Lastig? Nee hoor! Van de groepen 1 tot en met 8 leerden de kinderen hier spelenderwijs mee om te gaan. De Grote Rekendag staat altijd in het teken van bewegend-, spelend en onderzoekend leren. Door samen met elkaar in een circuitvorm opdrachten uit te voeren leren de kinderen niet alleen van elkaar, maar ook door gewoon te doen. Van proberen kun je tenslotte heel veel leren!

Faalangst

Niet alle kinderen vinden rekenen een leuk vak of ervaren zelfs faalangst bij het zien van lastige opgaven. Zij hebben het gevoel ‘achter te lopen’ ten opzichten van hun klasgenootjes of hebben meer uitleg nodig dan de klassikale instructie alleen. Maar dat gaat niet op op De Grote Rekendag! Dat is een landelijke dag dat iedereen plezier maakt met getallen en sommen. Dat motiveert, ook later in het jaar.

De rekendag werd schoolbreed afgetrapt in de grote hal met het maken van een ‘levende grafiek’ door allemaal op kleur te gaan staan. Voorafgaand werden alle leerlingen gevraagd in een gekleurd (effen kleur) shirt naar school te komen om zo goed onderscheid te kunnen zien in deze kleurrijke grafiek. Na de aftrap volgden diverse opdrachten en circuit activiteiten, zowel binnen als buiten op het vernieuwde schoolplein van de school.