De Bandbrouwerij weer terug in Mijdrecht

Woon je in de buurt, speel je een instrument en lijkt het je leuk om samen met andere muzikanten je favoriete muziek te spelen? Dan is de Bandbrouwerij echt iets voor jou. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt en welke muziekstijl je het liefst speelt: Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten en bandcoaches kan er weer volop muziek gemaakt worden.

De Bandbrouwerij werd tot voor kort naar alle tevredenheid gehouden bij Zalenverhuur het Oude Parochiehuis maar om praktische redenen is dit seizoen gekozen voor een andere locatie namelijk muziekvereniging VIOS aan de Windmolen 77 in Mijdrecht. Er kan in twee ruimtes gejamd worden en er is een complete backline aanwezig dus je hoeft alleen je instrument maar mee te nemen. De Bandbrouwerij is voor alle muzikanten van ongeveer 15 – 35 jaar. Iets ouder of jonger kan eventueel maar in de praktijk werkt dat niet altijd even goed. Het is niet bedoeld voor senioren of heel jonge muzikanten. De bandcoaching is in handen van Jan Voortwist en Lars Veenhof, twee bekende gezichten in het lokale bandjescircuit. Zij zullen iedereen op weg helpen om samen met anderen je favoriete muziek na te spelen in bandjes die ter plekke gevormd worden.

Als je eerst een keertje wil komen kijken is dat ook prima, er is niets verplicht. De bar is altijd open dus als je alleen een drankje wilt komen doen ben je ook welkom!

De Bandbrouwerij is eind 2015 ontstaan bij club/muziekcentrum N201 in Aalsmeer met als doel het lokale muziekcircuit nieuw leven in te blazen en dat is een groot succes geworden. Tal van muzikanten hebben elkaar gevonden in nieuwe bandjes of kennis gemaakt met andere muzikanten die al in eigen bandjes spelen. Er worden regelmatig grote en kleine evenementen georganiseerd waar veel bandjes uit De Bandbrouwerij aan deelgenomen hebben en hopelijk kunnen daar binnenkort ook nieuwe bandjes uit De Ronde Venen aan meedoen!

De Bandbrouwerij is er om de week bij muziekvereniging VIOS, op vrijdagavonden vanaf 20.00 uur; entree is gratis. De vrijdagen er tussenin is De Bandbrouwerij bij N201 in Aalsmeer, kom daar ook gerust eens meedoen als je in de omgeving van Mijdrecht woont.

Veel info, alle data, foto’s en filmpjes zijn te vinden op de Facebookpagina van De Bandbrouwerij