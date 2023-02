Dansvoorstelling ‘Wi Wa Wit’ in Poppentheater

Amstelveen – In de dansvoorstelling ‘Wi Wa Wit’ neemt Dagmar Chittka kinderen door middel van dans, spel, livemuziek en vormgeving mee op een ontdekkingsreis door de sneeuw. Sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht. Bedekt met een laag sneeuw ziet de wereld er heel anders uit. De kinderen worden verleid om samen te kijken, te luisteren en mee te voelen. Iedere voorstelling eindigt met het dansen op het podium. Dagmar maakt al ruim tien jaar danstheatervoorstellingen voor peuters en kleuters, waarin bijna of niet wordt gesproken. De voorstellingen zijn een mix van beweging, dans, spel en humor.

‘Wi,Wa,Wit’ door Dagmar Chittka en Margriet de Rijk is te zien op zondag 19 februari vanaf 14.30 uur en is geschikt voor iedereen vanaf 3 jaar. Reserveren kan via: www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.