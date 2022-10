Concert ensemble Corde Vocali in De Schutse

Uithoorn – Op vrijdag 7 oktober om 20.15 uur geeft vocaal ensemble Corde Vocali een concert in de Schutse in Uithoorn. Eerdere optredens van dit ensemble, vorig jaar oktober en daarvoor met kerst, waren een groot succes. Iedere keer weer weet Corde Vocali te verrassen met prachtige koormuziek en een hoog niveau van musiceren. Het concert heeft als titel ‘Liefde bezongen – Liefde betreurd’.

In alle tijden heeft de liefde dichters en componisten geïnspireerd tot hun mooiste werken. Vooral de verloren liefde geeft altijd weer aanleiding voor muziek met grote zeggingskracht. Corde Vocali, met onder andere Wilma Schoenmaker, Carin Bremer en Paulien Walch, zingt onder leiding van dirigent Jan van den Berg een programma met vrolijke en droevige muziek over de liefde uit renaissance, romantiek en de twintigste eeuw. Van Claudin de Sermisy, Roland de Lassus en Clément Janequin klinken enkele Franse chansons. De Engelse madrigaalkunst is vertegenwoordigd met werken van John Bennet en John Wilby.

Een hoogtepunt in het programma vormt de beroemde madrigaalcyclus ‘Sestina’ van Claudio Monteverdi, een parel uit de 16e -eeuwse madrigaalmuziek. Het werk, geschreven naar aanleiding van de dood van een van zijn meest geliefde zangeressen, heeft als ondertitel ‘de tranen van de minnaar aan het graf van zijn beminde.’ (Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata). De romantiek is vertegenwoordigd met het achtstemmige en bijzonder welluidende ‘Lay a Garland’ van Robert Pearsall en enkele partsongs van Hubert Parry. Het intieme ‘The Coolin’ van Samuel Barber en ‘Song’ van Gabriel Jackson, in 1996 geschreven voor het huwelijk van een vriend, completeren het programma. De Schutse is te vinden aan de De Merodelaan 1. De entree is 15 euro per persoon. Meer informatie en bestellen van kaarten via www.CordeVocali.nl.