Brugklassers hebben draai gevonden bij voorgezet onderwijs

De Ronde Venen – De afgelopen maanden kwamen jongens en meiden van basisscholen uit onze gemeente tien keer bij elkaar om zich voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. De training startte in de locked down met online intakes. Het vinden van een locatie bleek in die periode een uitdaging. Léon Raadschelders van Walraven dacht mee en bood de helpende hand. In de meeting ruimte kwamen de trainers van Stichting Samen Sterk voor Kinderen en aankomend brugklassers bij elkaar om te bouwen aan zelfvertrouwen. “Het maatschappelijk gevoel bij het bedrijfsleven in deze tijd is echt groots” vertelt Mirelle Valentijn.

Vijf lessen vonden plaats voor de zomervakantie en vijf lessen in de afgelopen weken, waarin de start is gemaakt in de brugklas. Met elkaar is gesproken over onzekerheden rond het beginnen in de brugklas, het omgaan met nieuwe en onbekende situaties en de spanning die dat kan geven. In spel en toneel oefende de tieners met vaardigheden als het maken van nieuwe vrienden, omgaan met klasgenoten en opkomen voor jezelf op het voortgezet onderwijs. Natuurlijk was er ook aandacht voor omgaan met huiswerk, plannen en het maken van toetsen.

De laatste les werd feestelijk afgesloten met lekkers met het laatste thema ‘sterk staan in de onlinewereld’. Hoe ga je om met sociale media, alle whatsappjes, berichten op sociale media, gamen terwijl je ook huiswerk moet maken en hoe kun je voor jezelf opkomen bij cyberpesten bleken belangrijke vragen om met elkaar te beantwoorden.

De trainers kijken terug op een geslaagde training. “Het is prachtig om te zien dat ze allemaal hun plek in de brugklas vinden. Het was lijn om voor deze tieners een steuntje in de rug te mogen zijn” aldus Mirelle Valentijn, Astrid Millenaar en Mariska van Hamburg.