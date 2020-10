Bijeenkomst Senia-leesgroep in bibliotheek

Amstelland – Heeft u juist nu, in deze coronaperiode, de tijd om een mooi boek te lezen en de behoefte om uw leeservaring met anderen te delen? Word dan lid van een Senia-leesgroep, ontmoet nieuwe mensen en voer inspirerende gesprekken. Met inachtneming van de geldende regels is eind september gestart met (kleine) leesgroepen rondom diverse programma’s: literatuur, (kunst)geschiedenis, biografieën, filosofie, Engels, Duits en Frans en muziek.

Op donderdag 22 oktober wordt een informatie bijeenkomst gehouden voor de start van een Engelse leesgroep. Belangstellenden zijn van harte welkom om geheel vrijblijvend in de bibliotheek Amstelveen, Stadsplein 102 vanaf 10.30 uur aanwezig te zijn.

De leesgroepen maken een keuze uit een gevarieerde leeslijst, opgesteld door deskundigen. De boeken worden besproken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Is uw belangstelling gewekt? Onder de huidige omstandigheden is aanmelden verplicht. Dit kan via e-mail jetty.vanderveen@senia.nl. Neem voor meer informatie een kijkje op www.senia.nl.