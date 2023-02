Benefiet(s)avond voor Alpe d’Huzes met livemuziek

Bovenkerk – Aanstaande zaterdag 4 februari vindt een benefiet(s)avond plaats in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. De organisatie is in handen van Gert Bohncke en Ruud Bottelier. De opbrengst gaat volledig naar Alpe d’Huzes 2023, waaraan de beide heren gaan deelnemen. Vorig jaar werd de berg al twee keer op dezelfde dag bedwongen en Gert en Ruud hopen dit jaar tenminste drie keer tot aan de top te fietsen.

Drie bands hebben toegezegd op te treden. Gert Bohncke zelf opent met zijn muzikale partner Oscar Bon, waarna de Aalsmeerse band ‘Broken Mules’ aan de beurt is. Het eveneens Aalsmeerse ‘Too Simple’ zal als derde band acte de présence geven.

De entree bedraagt 10 euro per persoon. Een kaartje is te koop aan de deur en tijdens de avond zijn er meer activiteiten om extra geld op te halen ten behoeve van het KWF. Het Noorddamcentrum aan de Noorddammerweg 1 gaat open om 19.30 uur, aanvang benefiet vanaf 20.00 uur.