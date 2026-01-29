Bedrijfsbezoek NOA en gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Op donderdag 8 januari brachten Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) en de gemeente Aalsmeer een bedrijfsbezoek aan Accuraat Verhuur op Green Park Aalsmeer. Aan het bezoek namen naast bestuursleden van NOA, wethouder Economische Zaken Sven Spaargaren en accountmanager Economische Zaken Erik Kreike ook drie raadsleden deel. Tijdens het bezoek kregen zij een uitgebreide inkijk in een familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de Nederlandse evenementenverhuur.

Huidig eigenaar Rick nam in 2019 het roer van het familiebedrijf over van zijn vader. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1925, toen onder de naam Amsterdamse Verhuurinrichting werd gestart met de verhuur van bedden en ledikanten. In de loop der jaren ontwikkelde het bedrijf zich tot een moderne en gespecialiseerde verhuurder voor (zakelijke) evenementen, grote locaties zoals de RAI, Ahoy en landelijke festivals. Particuliere verhuur vormt tegenwoordig minder dan drie procent van de activiteiten.

Innovatie en veerkracht

Het bedrijf beschikt over een indrukwekkende voorraad, waaronder meer dan 30.000 stoelen en verhuurt jaarlijks miljoenen glazen en bestekken. Sinds 2014 realiseert Accuraat Verhuur een gemiddelde groei van 12,5 procent per jaar en behoort het inmiddels tot de top van Nederland.

Tijdens het bezoek werd ook stilgestaan bij de impact van de coronaperiode, een hele zware periode voor Accuraat Verhuur. De omzet daalde destijds met meer dan 90 procent en het bedrijf moest moeilijke beslissingen nemen. Tegelijkertijd bleek deze periode achteraf leerzaam. Accuraat Verhuur investeerde onder andere in digitalisering en ontwikkelde een eigen softwaresysteem voor logistieke planning. Daarmee wordt nu een vrijwel foutloze beladingsgraad behaald en stuurt het bedrijf actief op data, iets wat uniek is binnen de sector.

Mensgericht en duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen Accuraat Verhuur. Het bedrijf is energieneutraal op het gebied van elektriciteit, dankzij een combinatie van zonnepanelen en Nederlandse windenergie. Daarnaast werkt Accuraat Verhuur stap voor stap aan de elektrificatie van het wagenpark. Duurzaamheid uit zich ook in aandacht voor medewerkers: het bedrijf investeert in opleidingen, vaste contracten, een fietsenplan en teamactiviteiten. Ongeveer zestig procent van de medewerkers woont in Aalsmeer of Amstelveen. Bij Accuraat Verhuur geldt het principe van samen de schouders eronder, mouwen opstropen wanneer het nodig is en elkaar helpen om het werk goed af te ronden. Juist daarom is de onderlinge betrokkenheid groot.

Ondernemen in Aalsmeer

De ligging op Green Park Aalsmeer wordt gezien als een groot voordeel. Met tachtig procent van de omzet in de Randstad en directe aansluiting op belangrijke uitvalswegen biedt Aalsmeer een sterke basis voor logistieke bedrijven. Ook de ondernemersmentaliteit in Aalsmeer, de samenwerkingen met andere bedrijven en de betrokkenheid van de gemeente werden positief benoemd.

Vooruitkijken

Voor de toekomst blijft Accuraat Verhuur inzetten op beheerste groei, verdere automatisering zonder kwaliteit en servicegerichtheid te verliezen. Het uiteindelijke doel is om door te groeien naar de nummer één positie in Nederland, zonder het familiegevoel, de kwaliteit en flexibiliteit te verliezen. Nieuw Ondernemend Aalsmeer kijkt terug op wederom een inspirerend bedrijfsbezoek dat laat zien hoe lokaal ondernemerschap, innovatie en samenwerking samenkomen in Aalsmeer.

Vind je het ook leuk om NOA op je bedrijf te ontvangen? Stuur dan een mail naar info@nieuwondernemendaalsmeer.nl.

Foto: Op bedrijfsbezoek bij Accuraat Verhuur (aangeleverd).