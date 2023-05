Avondvierdaagse gestart in Kudelstaart

Kudelstaart – De avondvierdaagse is maandag 8 mei van start gegaan in Kudelstaart. Om zes uur in de avond gaf burgemeester Gido Oude Kotte het startsein voor dit sportieve evenement waar heel veel kinderen van de drie Kudelstaartse basisscholen aan deelnemen en vier avonden vijf of tien kilometer wandelen. Het was maandag prima wandelweer en de stemming zat er al snel goed in. Zeker toen dweilorkest Dorst uit Mijdrecht de wandelaars een muzikale aubade bracht.

De officiële start vond plaats bij sportvereniging RKDES. De volgende dagen werd aangevangen vanaf het Dorpshuis, met vanavond, donderdag 11 mei, hier opnieuw een bijzondere start. Om 18.00 uur komt wethouder Bart Kabout de deelnemers uitzwaaien en succes wensen. De avondvierdaagse wordt feestelijk afgesloten met het uitdelen van de medailles.

Foto: www.kicksfotos.nl