Auto te water in Karperstraat

Aalsmeer – In de Karperstraat in Oost ging het dinsdag 17 oktober rond kwart voor acht in de avond goed fout.

De bestuurder van een Seat sport wilde vanaf zijn oprit achteruit rijden toen het mis ging.

De auto belandde in het water.

De eigenaar liep een nat pak op, maar wist zelf ongedeerd uit de auto te klimmen. De Seat is totall loss. De auto is later op de avond uit het water getakeld.

De politie en de brandweer zijn ter plaatse geweest, net als overigens vele bewoners. Het voorval trok veel bekijks.

FOTO: Davey Photography/ Davey Baas